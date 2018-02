Sudar Osijeka i Rijeke počeo crvenim kartonom; isključenje već u šestoj minuti...

'Utakmica u Osijeku izuzetno je izazovna. Osijek je protivnik koji će pokazati u kakvom smo stanju. Napraviti ćemo sve da dođemo do svog cilja, a to su bodovi. Osijek je kvalitetan i moćan na domaćem terenu, no mi ćemo pokušati napraviti sve iako znamo da nas čeka teška utakmica. Moramo uzeti pozitivnu energiju nakon Istre i pokušati je potvrditi u idućoj utakmici', poručio je strateg Rijeke Matjaž Kek.