Lyon je čak i poveo, a onda se ukazao Kylian Mbappe i srušio snove 'lavovima'

Nogometaši PSG-a izborili su plasman u finale francuskog Kupa nakon što su na gostovanju pobijedili Lyon sa 5:1 uz tri gola Kyliana Mbappea.

Domaćin je poveo u 11. minuti golom Martina Terriera, no samo tri minute kasnije Mbappe je zabio svoj prvi gol na utakmici.

'Lavovi9 su se dobro držali do 61. minute, no kada je isključen Fernando Marcal igra Lyona se raspala. Neymar je u 64. minuti zabio iz jedanaesterca za 2:1, Mbappe je u 70. povisio na 3:1, a do kraja utakmice golove su zabili Pablo Sarabija (81) i treći put Mbappe (90+2).

U drugom polufinalu u četvrtak se sastaju St Etienne i Rennes.

PSG je rekorder sa 12 naslova pobjednika Kupa i još pet finala. Marseille je slavio 10 puta u 19 finala dok su na trećem mjestu St Etienne i Lille sa po šest slavlja.

Finale je 25. travnja na Stade de Franceu.