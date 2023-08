Ludnica u Ljubljani, Ludogorec 'pao' u neviđenom raspletu duge sudačke nadoknade

Bugarska momčad je golom Kirila Despodova povela u 15. minuti i došla do ukupne prednosti s obzirom na to da je prvi dvoboj završio 1-1. No, samo tri minute poslije slovenski reprezentativac Timi Elšnik postigao je izjednačujući pogodak, da bi se u završnici pretvorio u junaka, a Despodov u tragičara utakmice.

Naime, Elšnik je u drugoj minuti sučevog dodatka postigao pogodak za 2-1 i prolaz Olimpije, ali su Bugari imali priliku u 11. minuti izboriti produžetak. Naime, dosuđen je kazneni udarac, ali ga Despodov nije uspio realizirati pa će Olimpija u trećem pretkolu igrati protiv boljeg iz sraza turskog Galatasaraya i litavskog Žalgirisa, u kojem je prva utakmica u Kaunasu završila 2-2.

Ludogorec je u 83. minuti ostao s igračem manje, nakon što mu je isključen Son.