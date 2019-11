Luda fotografija na dan derbija postala hit na društvenim mrežama; Dinamo zbog jednog detalja već upisao pobjedu

Uoči utakmice 16. kola Hrvatski Telekom Prve lige, u kojoj se na Maksimiru sastaju Dinamo i Hajduk (Arenasport 3, 19 sati), iz zagrebačkog kluba odlučili su objaviti na društvenim mrežama fotografiju popularnog izazova 'tetris challenge'

Naime, prije dva tjedna izazov je Dinamu bacio Zagrebački holding što je ujedno bio odgovor na fotografiju Vatrogasne postrojbe Zagreb.

'Ostajemo u plavom zajedništvu uoči tekme i šaljemo podršku u Maksimir i na #TetrisChallenge izazivamo GNK Dinamo Zagreb!', napisali su tada iz ZG holdinga.

No, kvaka je u tome što su u Dinamu došli na ideju da na velikom logu Dinama, koji su razvukli na parkiralištu, izlože sve trofeje. To konkretno znači kako su se na bijelom polju Dinamova znaka našlo svih 59 trofeja u klupskoj povijesti, od bivše Jugoslavije do neovisne Hrvatske; ukupno 30 titula prvaka države od čega je 10 osvojeno do 1992. godine, zatim 15 titula osvajača kupa od čega je sedam osvojeno do hrvatske neovisnosti, šest Superkupova i naravno najveći trofej – Kup Velesajamskih gradova (kasnije poznat kao kup Uefe). Dakle, odlučili su na dan najvećeg hrvatskog derbija unaprijed upisati novu pobjedu, kada je izazov u pitanju ('tetris challenge'), jer Hajduk ipak ne može uzvratiti sa sličnom fotografijom barem kada su osvojeni trofeji u pitanu.