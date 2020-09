Loše vijesti iz Dinama, a taman kada 'modrima' treba mir i koncentracija za veliki dvoboj protiv Ferencvarosa

Nažalost, u redovima hrvatskog nogometnog prvaka, opet se pojavio igrač pozitivan na koronavirus. Podsjetimo, kod jednog su igrača Dinama nalazi bili pozitivni sredinom kolovoza, ali na svu sreću, virus se nije proširio dalje. Nadajmo se da će tako biti i ovog puta. I dâ, nije riječ o istom igraču

Iz GNK Dinama ovog je ponedjeljka stiglo priopćenje koje se neće dopasti navijačima 'modrih', ali ni treneru Zoranu Mamiću, koji se sigurno već itekako priprema za dvoboj protiv Ferencvarosa sljedećeg tjedna, točnije 16. rujna (u 19 sati, MAXtv, Arenasport).

Ovim putem obavještavamo javnost o tome da je jedan igrač iz sustava GNK Dinamo pozitivan na COVID-19. Sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka (GDPR) nismo u mogućnosti objaviti identitet osobe pozitivne na virus.

Sukladno procjeni liječničke službe kluba i epidemiološke službe u ovom trenutku nema potrebe za samoizolacijom ostalih igrača ili članova stručnog stožera Dinama. Klub će o svim daljnjim događanjima na vrijeme obavijestiti javnost.

GNK Dinamo

Vijest je to koja nikako nije dobra, no utješno jest i to da zaraženi igarč očito nije bio u kontaktu s ostatkom momčadi.

Sve utakmice Hrvatski Telekom Prve lige, pretkola Lige prvaka te sve utakmice Europske lige možete gledati na MAXtv-u (Arenasport). Ako već niste, sada je pravo vrijeme da odaberete MAXtv, zbog vrhunske slike u HD kvaliteti. Ponudu potražite OVDJE.