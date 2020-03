Ljudi se povampirili: belgijski biciklist fizički napadnut jer je trenirao

Belgijski biciklist Harm Vanhoucke, član belgijske World Tour momčadi Lotto Soudal, putem osobne Facebook stranice zatražio je pomoć oko identifikacije vozača za kojeg tvrdi da ga je u subotu fizički napao, dok je 22-godišnjak bio na trening vožnji ulicama Aalbekea, grada u Zapadnoj Flandriji.

U Belgiji su zbog širenja koronavirusa zabranjena sva nepotrebna putovanja, ali vožnja biciklima nije zabranjena.

Vanhoucke je na svojoj Facebook stranici napisao da ga je vozač crnog kombija prisilio da stane uz cestu, a potom ga napao. Napadača je opisao kao snažnog muškarca u dobi između 40 i 50 godina.

'Izašao je agresivno, a ja sam ga molio da zadrži razmak. Kad sam mu to rekao, namjerno me nekoliko puta udario šakom u lice i potom odjurio. To je sve samo ne normalno u vrijeme korone', napisao je biciklist u svojoj poruci i zamolio za pomoć oko identifikacije napadača.

Pet dana prije, nekolicinu talijanskih biciklista također su napali vozači. U Italiji vožnja biciklom također nije zabranjena, ali se ne preporuča, kako bi se izbjegle moguće ozljede zbog kojih bi bio potreban medicinski angažman, za koji u ovom trenutku u Italiji nema kapaciteta. Španjolska i Francuska su zabranile vožnju biciklima.