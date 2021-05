Liverpool slomio Southampton i ostao u igri za Ligu prvaka, ali 'Redsi' više nemaju pravo na pogrešan korak

U posljednjoj utakmici subotnjeg programa 35. kola engleskog nogometnog prvenstva Liverpool je kao domaćin svladao Southampton sa 2:0

Ranije u subotu nogometaši Manchester Cityja ipak nisu uspjeli osigurati naslov prvaka za ovu sezonu, za to im je bila potrebna pobjeda na domaćem terenu protiv Chelseaja, no na kraju su gosti iz Londona slavili sa 2:1.

Domaći su stigli do prednosti u završnici prvog poluvremena kada je Christensen promašio loptu, pritom se i ozlijedio, a Gabriel Jesus ubacio loptu pred gostujuća vrata. Tamo je Sterling bio spretniji od Aguera i on zatresao mrežu za 1:0. I prije no što je Zouma zamijenio ozlijeđenog Christensena, City je dobio kazneni udarac iz kojega je mogao povećati na 2:0. Gilmour je zaustavio prekršajem Gabriela Jesusa u svom kaznenom prostoru, a loptu je uzeo najbolji strijelac u povijesti Cityja Aguero. On je pokušao 'panenkom' pogoditi za 2:0, ali to je izveo vrlo loše i Mendy je uhvatio njegov udarac.