Lino Červar raspričao se poslije jednog od naših najtežih poraza; hrvatski izbornik svašta je rekao u televizijsku kameru čak i da ovo nije neuspjeh

Hrvatska rukometna reprezentacija nije se uspjela plasirati u četvrtfinale svjetskog prvenstva u Egiptu nakon što je susretu posljednjeg kola drugog kruga izgubila od Danske sa 26:38 (15:17), a svoj komentar poslije utakmice dao je izbornik Lino Červar

'Nije neuspjeh za mene, možda je realno stanje. Možda sam prenaglio sa zadnjom izjavom, kod igrača sam vidio želju. Htio bih dati važnu poruku: kad volimo nekoga tko nas voli, to nije zasluga. Kad činimo dobro nekome tko čini dobro, to nije zasluga. Mi bi trebali činiti dobro onome koji nam želi loše. Ljude koji nas žele poniziti, to nije dobro, ja sam takve volio kroz 40 godina, tjerali su me da budem bolji. Bez milosrđa nam neće biti dobro u našem društvu.'

Očit je pad u odnosu na prošlu godinu i Europsko prvenstvo.

'Vrlo dobro znate i gledali ste EP gdje smo bili najbolja reprezentacija, ova ekipa nije bila pripremljena za ovo natjecanje. Nismo imali stožerne igrače, Duvnjak je kao najbolji igrač Europe imao koronavirus, a onda i temperaturu, nije on nadčovjek. Karačić je ranije napustio igru, Cindrića nema, Stepančića nema. Jeste li očekivali od igrača koji manje igraju da rješavaju? Mali Martinović i Halil su veliki talenti, ali nisu spremni rješavati Dansku. Možda smo trebali na ovo Prvenstvo s mlađim igračima, kao neke ovdje, da se izgrade. Ne možemo ni za ekipu ni za trenera koji su bili prvaci Europe reći da ne znaju, trebamo se znati ponašati.'