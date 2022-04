Legendarni Pierluigi Collina potvrdio je ono o čemu se do sada samo nagađalo: Nakon ove odluke nogomet više neće biti isti...

Pierluigi Collina (62) jedan je od najpoznatijih nogometnih sudaca svih vremena, a danas je šef sudačke organizacije unutar Fife. Legendarni je talijanski djelitelj pravde sada najavio promjene koje će stupiti na snagu uoči Svjetskog prvenstva u Kataru krajem godine

O ovoj se preporuci sucima do sada samo 'šuškalo', a sada je jasno da ćemo na SP-u u Kataru krajem ove godine gledati puno više efektivne igre.

'Te stvari su jako važne za nogomet, ali osam ili devet minuta izgubljenih za izvođenje auta i još toliko za gol-aut. Zato je prije 30 godina donesena odluka da igrač ne može namjerno nogom vratiti loptu golmanu da je on uzme u ruke. Jer stvarno nema ničeg spektakularnog u lopti u rukama golmana. A i tada se mislilo da ’nogomet više nikad neće biti isti’. A to je pravilo dovelo do toga da je nogomet postao zanimljiviji. I sad ćemo napraviti nešto slično...'