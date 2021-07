Legendarni Mirko Novosel rekao istinu o najvećem problemu hrvatske košarke; dotakao se Bogdanovića, izbornika Mršića, a poslao je i jasnu poruku Rađi zbog čudnih kritika i zaključaka

Legendarni hrvatski košarkaški trener Mirko Novosel pozorno je pratio nastup hrvatske košarkaške reprezentacije na kvalifikacijama za plasman na Olimpijske igre u Tokiju, a za tportal je dao i svoje viđenje novog neuspjeha

'Nije ovo nikakav debakl, to je normalno u sportu i najkraći odgovor bi glasio ovako; Njemačka i Brazil su u ovom trenutku bolji od nas i to je činjenica. Istina, imali smo protiv te Njemačke, koje na koncu izborila Tokio, vodstvo od deset razlike na početku zadnje četvrtine, ali pokazalo se da nemamo dovoljno kvalitete i da nismo uigrani', kazao je za tportal 83-godišnji Novosel dodavši:

Dotakao se Novosel i ostalih igrača s naglaskom na kapetana Roka Lenija Ukića:

'Ukić je prije svega odigrao jako dobro cijelu finalnu seriju hrvatskog prvenstva za Split, ali eto ono što je tada lakoćom pogađao, sada nije prolazilo i takav Ukić nam je jako falio. Svi ostali igrači nisu bili na zadovoljavajućoj razini, a većina njih je zapravo razina domaće hrvatske lige. Obrana je po meni bila naš najveći problem, a bez prave obrane ne može ostvariti vrhunski rezultat.'

Mnogi se slažu kako je ovoj Hrvatskoj, s Bogdanovićem, Hezonjom i Žižićem, nedostajao kreativan i iskusan igrač kao što je Kruno Simon.

'Da, to je bio velik hendikep jer Simon već godinama igra fantastično u Euroligi, a postao je i prvak Europe s Efesom. No, ostali smo bez Simona zbog brutalnog ritma utakmica koji Euroliga forsira.'

Kao iskusan trener koji je sve prošao, pa i ovakve situacije, kako dalje?

'Bilo bi dobro da se sve vrati na stanje kao nekada kada se u okviru Saveza i klubova puno pažnje odvajalo na stvaranje kvalitetnih igrača. Pa mi smo tom politikom došli na svjetski vrh! No, za stvaranje vrhunskih igrača moraju se poštivati neki preduvjeti.

Zabranio bi strancima da igraju hrvatsku ligu kako bi se otvorio prostor domaćim mladim igračima. Recite mi, što je hrvatska reprezentacija ima od Zadra koji je prvak Hrvatske i u kojem su igrala važnu ulogu četiri stranca? Ja ću vam reći, ništa! Menadžeri su postali ogroman problem jer vuku igrače rano van, prije reda, a tu posebno mislim na NBA. Eto, sada ispada da je NBA liga najveće zlo za hrvatsku košarku. Ti menadžeri vuku naše klince u Ameriku u najvažnijem periodu za razvoj, a tamo većina njih sjedi na klupi. Eto, neki su se ipak vratili, ali to nije pravi put.

'Veljko Mršić ima moju veliku podršku, ali...'

Ima li izbornik Veljko Mršić vašu podršku ili je najveći krivac?

'Veljko ima moju veliku podršku, ali to nije bitno više jer osim njega, koji često nazove za savjet, ionako me nitko ništa niti ne pita. Kriviti Mršića za nešto, kao što to radi Dino Rađa, je apsurdno i deplasirano! Sve je to borba s vjetrenjačama. pa zar nekima nije jasno da smo mi mala zemlja i kad ti otkažu igrači kao što su Simon, Šarić ili Zubac, koji je stasao u odličnog centra, dolazimo u probleme. Pa nismo mi Amerika, mi smo mala zemlja.'

No, Novosel tu nije stao jer je pročitao što je sve Rađa govorio kritizirajući Mršića:

'Sve što je javno rekao je potpuno deplasirano, a govoriti da je Mršić pogriješio u završnici sa zamjenama i da je to bilo samoubojstvo je potpuni promašaj. Ja, kao trener s velikim iskustvom, tu nisam vidio nikakve pogreške. Ako su u odlučujućim trenucima na parketu bili Bogdanović, Hezonja i Žižić, onda je sve jasno. Pa nisu u tim trenucima sjedili na klupi zato mi je to sve čudno.'

Za kraj se Novosel vratio na najveći problem koji danas zapravo imaju sve reprezentacije:

'Nekada smo sve vrhunske rezultate ostvarili zahvaljujući pripremama i tu smo radili razliku. No, sada više nema vremena za takve pripreme, a sve je poremećeno čudnim odnosom na relaciji FIBA – ULEB. Kada smo s Jugoslavijom osvojili prvo europsko zlato 1973. ukupno smo na pripremama bili 135 dana! A danas je to nemoguće. A danas Bogdanović dođe 3,4 dana ranije i naravno da nije imao dovoljno vremena niti za aklimatizaciju, a kamoli za pripreme', završio je Novosel koji je mišljenja kako se odmah treba okrenuti mladim igračima i radu s njima tijekom cijele godine.

'Meni je apsurdno da mi ne možemo proizvesti barem jednog vrhunskog playmakera. Eto, jedni koji nešto vrijedi je Lovro Gnjidić iz Cibone, ali ako su napisi točni d aga menadžeri vuku u Mornar iz Bara, onda je za njega karijera završena', oštar je bio Novosel.