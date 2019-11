Legendarni Bill Russel nakon 44 godine primio prsten Kuće slavnih te otkrio zašto je to tek sad prihvatio

Danas 85-godišnji Bill Russell, koji je s Boston Celticsima osvojio rekordnih 11 naslova prvaka NBA, konačno je prihvatio prsten kojeg dobivaju članovi Kuće slavnih, 44 godine nakon što je izabran da postane član te institucije, kazavši da je to 1975. godine odbio jer je smatrao da su mnogi afroamerički košarkaši to zaslužili prije njega

Tijekom 13 godina duge karijere u dresu Boston Celticsa Bill Russell je osvojio rekordnih 11 naslova prvaka od 1957. i 1969. godine. Također je svake godine bio biran u All-Star momčad osim kada je bio rookie i pet je puta proglašavan najkorisnijim igračem lige. Russell je 1975. postao prvi afroamerički košarkaš koji je izabran u Naismith Memorial Kuću slavnih.

Međutim, Russell je tada odbio prihvatiti svoje uvođenje u Kuću slavnih i nije dao objašnjenje za takav potez nego je samo za 'The New York Times' izjavio da je to 'iz osobnih razloga o kojima ne želi pričati'.

'Ne želim biti dio toga. Ne idem. Oni to znaju. Osjećam se tako godinama', kazao je tada.

No sada, 44 godine kasnije, ne samo da je Russell pristao prihvatiti svoj prsten kojeg dobivaju članovi Kuće slavnih, nego je i dao objašnjenje koje se čekalo tako dugo.

'Odbio sam biti prvi crni igrač koji ulazi u Kuću slavnih. Osjećao sam da su mnogi drugi prije mene trebali imati tu čast', kazao je.

Od 1966. do 1969. također je bio i igrač i trener Bostona, postajući prvi afroamerički trener u bilo kojoj od sjevernoameričkih profesionalnih sportskih liga.

Russell, koji je također pomagao američkoj reprezentaciji u osvajanju zlatne olimpijske medalje 1956. godine u Melbourneu, prihvatio je prsten zajedno s umirovljenim kolegama Billom Waltonom i Alonzom Mourningom te košarkašicom Ann Meyers.

'Na svečanosti kojoj su nazočili moja supruga i bliski prijatelji, Alonzo Mourning, Ann Meyers, Bill Walton i drugi, prihvatio sam prsten košarkaške Kuće slavnih. Godine 1975. odbio sam ga jer nisam htio biti prvi Afroamerikanac u hramu košarke i jer sam osjećao da su drugi prije mene to zaslužili. Dobro je vidjeti napredak ', tweetao je Russell osvrnuvši se na primanje u košarkašku kuću slavnih Chucka Coopera u rujnu ove godine.

Cooper te Earl Lloyd i Nat Clifton postali su 1950. prvi Afroamerikanci koji su igrali u NBA. Cooper je čak bio prvi afroamerički košarkaš kojeg je klub odabrao u drugom krugu drafta. Lloyd i Clifton su u Kuću slavnih primljeni 2003., odnosno 2014. godine.

Russell koji je u karijeri zabio 14.522 koševa i upisao 21.620 skokova i 4.100 dodavanja, također je primio američku predsjedničku medalju za slobodu 2011. za postizanje i postignuća u košarci.