Legendarni Alistair Overeem 'obrisao pod' s 11 godina mlađim suparnikom i poručio: Može borba i u Hrvatskoj!

Koronavirus odigrao je svoje i UFC Vegas 9 priredba svela se na svega sedam okršaja, ali i to je bilo više nego dovoljno da se zadovolje apetiti većine MMA fanova. A posebno su mogli biti zadovoljni oni koji već godinama prate karijeru jednog od najpoznatijih i najuspješnijih boraca u povijesti - Alistaira Overeema (47-18-1 nc).

Legendarni nizozemski nokauter u svom je 66. profesionalnom MMA nastupu stigao do 47. pobjede. Augusto Sakai (15-2-1) zaustavljen je u petoj rundi velikog teškaškog okršaja u Las Vegasu, što bi značilo da se Overeemov posljednji pohod na UFC titulu nastavlja u smjeru koji si je bivši Dream, Strikeforce i K-1 World Grand Prix prvak zacrtao.

Nije to bila lako izborena pobjeda. Brazilac japanskih korijena sa šest je uzastopnih trijumfa stigao na meč s legendarnim udaračem i pokazao u više navrata da je itekako ozbiljan i dobar borac.

Kako piše Fightsite.hr, ulazio je Sakai često u razmjene, više puta precizno i snažno, pogotovo u prvoj polovici borbe, pogađao Alistaira, ali 40-godišnji veteran pokazao je smirenost u trenucima kada bi se mnogi slomili.

U drugoj polovici treće runde Overeem iz jednog klinča ruši svog suparnika, napada ga 'ground-and-poundom' i od tog trenutka počinje biti taj koji preuzima kontrolu nad borbom. Djelovao je MMA veteran u završnici odmorniji, precizniji i agresivniji, a ulogu je definitivno odigralo i njegovo veliko iskustvo.

Imao je Overeem i u četvrtoj rundi jedno prekrasno rušenje poslije kojeg je kišom udaraca zasuo Sakaija. 11-godina mlađi Augusto izdržao je u tim trenucima prave bombe, krvi je bilo posvuda i vidno izranjavan dočekao je početak posljednje dionice.

No, Alistair je pronašao dobitnu kombinaciju. Odmah na startu pete runde ruši Sakaija i u samo 26 sekundi zadaje dovoljno udaraca da uvjeri suca Herba Deana kako nastavak borbe više nema smisla.

Priznao je 40-godišnji veteran da je Augusto Sakai (15-2-1) bio vrlo čvrst suparnik, ali je isto tako dodao da je još uoči meča znao kako će se prilika za prekid kad-tad ukazati.

'Svi smo mogli vidjeti da je Augusto čvrst lik. Znali smo to, ali bio sam vrlo dobro pripremljen. Ponovno smo uspjeli i to s 40 godina. Znali smo da Augusto može primiti udarac. Vidjeli smo to u njegovim prijašnjim nastupima. Stoga sam pazio da se ne ispušem. Znao sam da će se otvoriti prostor, a samim time da će se i prilika za prekid ukazati sama od sebe. Nisam bio niti jednom uzdrman tijekom ove borbe'.

'Ne znam. Mogu li dobiti malo odmora? Pripreme su bile naporne, ali volim ih. Volim i svoj tim, volim trenirati i volim se boriti - to je moja strast već 23 godine. Slijedi mali odmor, a onda se vraćam u akciju krajem ove ili početkom iduće godine', rekao je Overeem u prvoj reakciji nakon nastupa u Las Vegasu.

Otkrio je Overeem i gdje bi se volio boriti.

0Nadam se da će uskoro završiti ova situacija s COVID-om, bilo bi se sjajno boriti u Koreji ili Japanu, u Australiji, Nizozemskoj, pa i u Brazilu... Top 3 mjesta? Japan, Koreja, Brazil... Hrvatska! Puno je navijača u Hrvatskoj. I, naravno, Nizozemska. Možda čak i Engleska, tamo sam rođen'.