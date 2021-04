Krznar priznao da je Gorica Dinamo namučila puno više od očekivanog; Oreščanin sve rekao jednom rečenicom: 'Nemam riječi za svoje igrače'

Treneri Dinama i Gorice su iznijeli svoje viđenje nakon polufinala Kupa u kojem su Modri slavili s 4:1 na Maksimiru nakon produžetaka

Dinamo je zabio četiri gola od kojih je jedan ljepši od drugog. Najprije je Mišić zabio za 1:1 u 46. minuti, a onda su u produžecima zabijali Jakić, Majer i Ademi za konačnih 4:1. Gorica je pak od 49. minute igrala s igračem manje jer je drugi žuti dobio Keita. Trener Dinama Damir Krznar bio je zadovoljan pobjedom.

'Bila je to teška, ali slatka pobjeda. Naši ciljevi su uvijek visoki. Želimo dvostruku krunu kad god je moguće, ali pred nama je teška bitka. Gorica je dobila ono što je htjela, rani gol. Nakon toga se organizirala u čvrst i dinamičan broj te prijetila iz kontre. Naš zadatak nije bio lagan. Uspjeli smo izjednačiti i to nam je dalo poticaja za jače. Stvorili smo puno šansi, ali teško je bilo doći do gola. Gorica je imala nesreću da je ostala s igračem manje', rekao je trener Dinama pa dodao:

'Morali smo rotirati igrače s obzirom na potrošnju. To je neizbježno. Neke smo poštedjeli, a drugi su dijelili minutažu. Nema velikog odmora, ali to više ne treba ponavljati.'

Finale je 19. svibnja, a Dinamo tamo čeka Istra 1961.

'Finale je uvijek finale, a Istra 1961 je neugodan protivnik. Svaki put s njima je bilo grčevito i teško osim one jedne pobjede od 5:0. Bit će jako motivirani za najveći uspjeh u povijesti kluba, ali i mi smo motivirani. U zadnje četiri godine imamo samo jedan Kup. Nadam se da ćemo do tada biti rasterećeni jer ćemo osvojiti naslov prvaka', zaključio je Krznar.