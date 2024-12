'Krvavi' derbi na Poljudu u kojem su na kraju ipak slavili Splićani

Marino Čagalj, Jerko Marinić Kragić, Zvonimir Butić, Dušan Baničević i Duje Cuzzi postigli su po jedan gol za Jadran, dok je Franko Lazić bio dvostruki strijelac za Mladost kod koje su po jedan gol dodali Jan Bušić i Ante Vukičević.

U posljednjoj je četvrtini 'prolivena krv' u u bazenu na Poljudu nakon što je centar Mladosti Josip Vrlić morao izaći iz igre zbog razbijenog i krvavog nosa. Pale su nakon toga i grube riječi između Splićana i Zagrepčana, ali situacija se brzo smirila.

Marko Bijač je utakmicu završio s 11 obrana.

'Odlična utakmica cijele momčadi. Bili smo koncentrirani od početka do kraja, pogotovo u tom obrambenom dijelu, što nas je na kraju i dovelo do pobjede. Vrlo zahtjevna fizička utakmica s puno plivanja i duela, ali mislim kako smo na kraju zaslužili tu važnu pobjedu i osvojili tri boda. Očekuje nas još jedno kolo Regionale lige prije stanke i učinit ćemo sve da se što prije oporavimo i uzmemo nove bodove', rekao je Bijač, a trener Jadrana Jure Marelja je dodao:

'Jedan onako baš derbi. Zatvoren, s malo golova i fizički jako težak. Nervoza s obje strane, ali pobjedi nećemo gledati u zube, jer pobijedili smo jednu veliku Mladost i učvrstili smo se na dobrom mjestu na tablici. Zadovoljni smo obranom, a napadački smo mogli puno bolje reagirati, pogotovo u situaciji s igračem više. Pokazali smo da u susretima s velikim momčadima igramo dobro i čestitam svojim momcima.'

'Očekivali smo težak susret, ali ne i ovako malo golova. 5:4, tako valjda nismo igrali zadnjih deset godina. Oba golmana su odlično branili, a čini mi se kako je bilo puno kontakta, plivanja i isključenja. Napeta utakmica, odlična za publiku, a mi smo na kraju izvukli pobjedu i tri boda. To je najvažnije, ali ništa više od jedne obične utakmice. Dugo je prvenstvo i liga je nikad napetija, pa tko zna što će biti do kraja. Nama je najbitnije da dobro igramo doma i da je to naša baza koju ne damo probiti. Najviše smo zbog toga ponosni', kazao je Zvonimir Butić.

Drugi Jadran je ovom pobjedom stigao do 25 bodova, koliko ima i vodeći Novi Beograd koji je odigrao susret manje, dok je Mladost četvrta s 19 bodova, iza trećeg Radničkog iz Kragujevca koji je na 22.