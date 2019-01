'Kraljica' Mikaela Shiffrin objasnila koliko joj znači kruna sa Sljemena

'Posljednji put kad su bili ovakvi uvjeti, mislim prije četiri godine, bilo je isto. Bila sam agresivna, osjećala sam se jako dobro. To mi se jako sviđa i mislim da sam danas izvela jednu od svojih najboljih vožnji', rekla je najbolja skijašica današnjice 23-godišnja Amerikanka Mikaela Shiffrin nakon što je četvrti put osvojila krunu Snježne kraljice i izjednačila se po broju sljemenskih pobjeda s Austrijankom Marlies Schild

'Kad smo ovdje, uvjeti su obično onakvi kakve volim. Ovo je i dugačka staza, a ja mogu dobro držati koncentraciju i kad su mi noge umorne. Ne znam je li to prednost nad drugim djevojkama, ali ja se dobro osjećam. No, sveukupno mi se staza sviđa. Nakon starta se ulazi u strminu, na središnjem dijelu možeš uhvatiti brzinu, isto je i nakon zadnje prijelomnice. Na nekim utrkama znam razmišljati da je barem podloga bila bolja, da je barem start bio strmiji, da je barem negdje bilo ravnih dijelova. No, ovdje je sve savršeno', pohvalila je Crveni spust Mikaela Shiffrin .

Na Sljemenu je potpuno nadmašila konkurentice i već u prvoj vožnji napravila ogromnu prednost pred najbližim pratiteljicama. I četvrti put je na Crvenom spustu slavila s prednošću većom od jedne sekunde.

'Ovdje sam imala nekoliko sjajnih utrka, ali imala sam i nekoliko razočaravajućih. Sjećam se kad sam prije dvije godine nagazila vrata, isto tako i prije sedam godina. Osjetila sam dosta različitih emocija. Znala sam skijati pod pritiskom, znala sam skijati sasvim slobodno. Uvijek je posebno vratiti se na mjesta na kojima ste iskusili mnogo toga, na kojima znate što trebate činiti da biste bili brzi. Danas je bilo odlično. Podloga je bila tvrda, brza, moglo se napadati i bila je stvarno odlična utrka'.

Shiffrin je u posljednja 34 slaloma u Svjetskom kupu ostvarila 28 pobjeda, dvaput je bila druga, dvaput treća i dvaput nije završila utrku. Ovo joj je sedma uzastopna slalomska pobjeda, pri čemu nisu uračunati paralelni slalomi, čime je izjednačila svoj najduži pobjednički niz i stigla na korak do rekorderki Janice Kostelić i Vreni Schneider koje su nanizale osam pobjeda.

'Ne brojim pobjede, koliko ih je u seriji. Moja cijela ekipa radi odličan posao, kako bi me održavali na ovoj razini i stalno gurali prema naprijed, tjerali me da budem još brža. Nije lako stalno napredovati, održavati se na vrhu, ali moji treneri čine odličan posao i pomažu mi da zadržim koncentraciju i nakon odličnih nastupa. Stalno me motiviraju i potiču me kako bi se zadržala na vrhu. Mnogo je ljudi koji mi u tome pomažu', izjavila je Shiffrin.

Kao i svaki put u ovoj sezoni, najžešća suparnica bila joj je Slovakinja Petra Vlhova, ali je i nju pobijedila za 1.25 sekundi. Slovakinja se može pohvaliti da je za devet stotinki bila brža u drugoj vožnji.

'Uvijek postoje suparništva. Sad je to Petra, ali tu su i Wendy i Frida. To su tri djevojke koje su najčešće na postolju. No, mogu reći da uvijek gledam djevojke koje su među prvih sedam, čak i prvih 15. Sve one žele biti na postolju, pobjeđivati, ali Petra je svoje skijanje dovela na jednu višu razinu. Disciplinirana je, agresivna i vrlo mudra. To se vidjelo u Oslu. Za mene je bilo posebno kako je tamo skijala. Sve je radila kako je trebalo. Bila je fokusirana, bila je agresivna i bila je lukavija od mene. Stvarno je zaslužila pobjedu, a mene je natjeralo da se zamislim prije ove utrke. Znala sam da moram biti koncentrirana, precizna i skijati najbolje što znam'.

Što je zamislila, to je i učinila. Izvela je savršenu prvu vožnju.

'Kad god sam ovdje pobjeđivala, izvela sam neke od svojih najboljih vožnji. Posljednji put kad su bili ovakvi uvjeti, mislim prije četiri godine, bilo je isto. BIla sam agresivna, osjećala sam se jako dobro. I današnja prva vožnja me na to podsjetila. Tada se ne osjećam kao da se natječem s drugima. Samo želim skijati najbolje što znam, maksimalno iskoristiti podlogu, jer nemamo često priliku skijati u takvim uvjetima. To mi se jako sviđa i mislim da sam danas izvela jednu od svojih najboljih vožnji', rekla je Shiffrin i dodala:

'Kad skijam najbolje što znam, onda se doista osjećam kao da plešem. Ritam je nešto što osjećam i što mi pomaže da budem brza, sve brža iz zavoja u zavoj. I danas sam se tako osjećala u mnogim zavojima, kao da plešem. Moje skijanje je bilo tekuće, a opet i snažno. Uvijek je lijepo imati takav osjećaj'.

U drugoj vožnji je u jednom trenutku izgubila doticaj s podlogom, grba na prijelomnici odbacila ju je prilično visoko i daleko, netipično za slalom.

'Malo sam se iznenadila. Vidjela sam da su neke cure imale problema. Znala sam da ću tamo doći s dosta brzine i da bih mogla malo poletjeti. No, odlučila sam da želim biti agresivna. Željela sam skijati brzo, nisam željela samo braniti stečenu prednost. To sam i učinila. Malo sam previše odletjela, ali to se zna dogoditi'.

No, to ju nije zaustavilo na putu prema četvrtoj kruni. Za razliku od prošlogodišnje, ova joj je ostala na glavi.

'Da, nije se razbila. Ne znam je li to dobro ili loš znak. Bila sam vrlo pažljiva. Trofej je predivan. Kruna je jedan od meni najdražih trofeja u Svjetskom kupu. Prekrasna je i ponosno ih sve čuvam. Na sigurnom su'.

Pred Shiffrin je vrlo naporan siječanj. Već u utorak je slalom u Flachauu, a tu su i druge discipline u kojima se natječe. Prošlogodišnje iskustvo s olimpijskim igrama, na kojima se osjećala umorno, iskoristit će za pomno planiranje nastupa do Svjetskog prvenstva. Ipak, neke utrke se ne propuštaju, kao što je 'Zlata lisica'.

'Naravno da ću biti u Mariboru. To je odlična utrka. Naravno da želim osvajati i medalje na svjetskom prvenstvu, ali imam i svoje ciljeve u Svjetskom kupu, osvajanje Malog slalomskog i veleslalomskog globusa, Velikog kristalnog globusa. Oba su mi cilja jednako važna. Nakon Maribora ću vidjeti hoću li ići u Are na treninge spusta ili ću na svjetskom prvenstvu skijati samo slalom, veleslalom i super G. Ni ja nisam sigurna što ću napraviti'.