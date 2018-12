Kovač s Bayernom nije imao milosti prema bivšem klubu, protutnjao je Frankfurtom

Niko Kovač vratio se u Frankfurt, ali sada na klupi Bayerna. U posljednjem kolu prije zimske stanke Bavarci su stigli do pete uzastopne prvenstvene pobjede, a na posljednja četiri susreta nisu primili gol...

Stuttgart je na domaćem terenu protiv Schalkea izgubio sa 1:3, a strijelci za goste bili su Skrzybski (10), Salif Sané (70) i Kutucu (78). Lijevi branič Stuttgarta Borna Sosa, koji se je oporavio od ozljede, ostao je na klupi za pričuve.

Leipzig je golovima Klostermanna (22) i Tima Wernera (44) vodio 2:0 nakon prvog poluvremena protiv Werdera, ali gosti iz Bremena su u nastavku došli do izjednačenja preko Maxa Krusea (67) i Josha Sargenta (77). No, Leipzig je ipak uspio doći do pobjede, a strijelac za 3:2 bio je Bruma (87).

Dan ranije u derbiju kola vodeća Borussia iz Dortmunda je na svom terenu svladala drugoplasiranu imenjakinju iz Moenchengladbacha sa 2:1 i bježi šest bodova Bayernu.

U nedjelju Augsburg dočekuje Brekalov Wolfsburg, a Kramarićev Hoffenheim igra protiv Mainza i time će biti zaključen jesenski dio njemačkog prvenstva, a nastavak natjecanja u Bundesligi kreće 18. siječnja.