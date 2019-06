Kosovo opet ispisalo povijest; nogometna Europa oduševljena impresivnim nizom mlade države

Nogometna reprezentacija Kosova nastavlja oduševljavati te je napravila novi podvig tako što je u kvalifikacijama za Euro u Sofiji svladala Bugarsku 3:2 te upisala prvu pobjedu u ovom natjecanju

Ne prođe puno vremena pa Kosovo napravi neki povijesni rezultat. Sada je ta mlada država stigla do prve svoje pobjede u kvalifikacijama za Euro. Žrtva je bila Bugarska. Kosovo je na stadionu Vasil Levski stiglo do vodstva u 14. minuti preko Rashice, ali je domaćin preokrenuo golovimaPopova (43) i Dimitrova (55). Gosti se nisu predali te su izjednačili zahvaljujući Murqiju (64) da bi u trećoj minuti sudačke nadoknade totalno šokirali Bugare pogotkom Rashanija.

Dakle, prvi trijumf Kosovara u svojim prvim kvalifikacijama za Euro nakon dva uvodna remija. Tako je ova mala zenlja stigla do 14. Utakmice u nizu bez poraza, a ako isključimo prijateljske onda je to niz od osam susreta. Naklon do poda! Švicarski stručnjak na klupi Kosova Bernard Challandes radi odličan posao.

Podsjećamo, Kosovo je zadnji poraz doživjelo u kvalifikacijama za SP od Islanda 2:0 (9. listopada 2017.), a zatim je započeo impresivan niz koji i danas traje. Kosovo je prvo formu brusilo u prijateljskim utakmica, redom su padali Latvija (4:3), Madagaskar (1:0), Burkina Faso (2:0) i Albanija (3:0).