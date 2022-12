Košarkaši Zadra uvjerljivi protiv Alkara; Gorica s lakoćom preko Dinama; Cibona jedva svladala Furnir

Košarkaši Zadra su u 10. kolu HT Premijer lige pred svojim navijačima svladali Alkar s uvjerljivih 90-66, a zagrebački Bosco je slavio sa 92-73 na gostovanju kod DepoLink Škrljeva

U prvoj utakmici nedjeljnog programa košarkaši Gorice svladali su zagrebački Dinamo sa 71-51 u KC 'Dražen Petrović'.

Košarkaši Cibone s minimalnih su 76-75 (18-19, 21-16, 15-18, 22-22) svladali Furnir na gostovanju u zagrebačkoj Dubravi, u posljednjoj utakmici 10. kola HT Premijer lige.

Pobjednika je odlučio ubačaj Borne Kapuste za 76-72, pet sekundi prije isteka 40. minute. Emil Savić je dvije sekunde prije kraja uspio pogoditi tricu za 76-75, a u preostalom vremenu Cibonini igrači su sačuvali loptu.

Furnir je do polovice prve četvrtine došao do prednosti od devet koševa, da bi u u završne 82 sekunde druge četvrtine Cibona serijom 9-0 zaostatak od pet poena pretvorila u prednost od četiri koša (39-35) za drugo poluvrijeme.

No, do kraja utakmice nijedna momčad nije uspjela doći do veće prednosti od šest poena, a Cibona je imala više preciznosti u izjednačenoj završnici.

Sven Smajlagić je sa 18 koševa bio najbolji strijelac Cibone, a po 16 poena su ubacili Lovro Mazalin i Krešimir Ljubičić. Najbolji igrač Furnira bio je Matej Bošnjak sa 21 košem.