Kontroverzna teniska zvijezda pokopala Rogera Federera i razljutila fanove veličanstvenog Švicarca: On je za mene gotov!

Kontroverzni australski tenisač Nick Kyrgios uključio se u raspravu oko najboljeg tenisača svih vremena (GOAT)

Roger Federer, Rafael Nadal i Novak Đoković smatraju se trojicom najvećih tenisača, a do ovogodišnjeg Australian Opena svi su bili izjednačeni s 20 Grand Slam naslova. U Melbourneu je trijumfirao Španjolac (Đokovića i Federera nije bilo) i sada je na vrhu s 21 velikom titulom.

Budući da je Federerova budućnost neizvjesna, Kyrgios smatra da je ispao iz utrke za najboljeg svih vremena.



'Roger je gotov za mene u razgovorima oko najvećeg, gotov je. Ima loše međusobne omjere protiv obojice.'



Sljedeći Grand Slam je Roland Garros na kojem je neprikosnoveni vladar Rafael Nadal, a ukoliko španjolski tenisač dođe u Parizu do 22 Grand Slama,…



'Ako pobijedi u Francuskoj, on je nedvojbeno GOAT. Ako on dostigne 22, a ostala dvojica imaju 20, on ima krunu najvećeg.'