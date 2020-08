Koliko god da je Rafa Benitez veliki trener, ovako se ponijeti prema svojim igračima vrlo je nekorektno; a sve je gledao naš Ivan Santini

Španjolski nogometni trener, Rafael Benitez, unatoč velikom iskustvu i brojnim trofejima koje je osvajao s najvećim svjetskim klubovima, u Kini se ponio poput amatera

Španjolski nogometni stručnjak, 60-godišnji Rafael Benitez, koji je tijekom karijere između ostalih vodio i madriski Real, Liverpool, Valenciju, Inter, Napoli i Chelsea, te osvajao brojne trofeje počev s Ligom prvaka 2005. godine na klupi 'redsa', od 2019. godine sjedi na klupi kineskog kluba Dalian Pro.

U trećem kolu sa svojom je momčadi gostovao kod Jiangsu Suninga, ali kući su otišli bez boda jer domaćini su slavili 2:1.

Inače, za momčad Jinagsu je od 70. minute igrao i povremeni hrvatski reprezentativac Ivan Santini, koji je na kraju mogao i doživjeti vrlo nekorektan potez španjolskog trenera.

Naime, Benitez je pri kraju utakmice, kada je njegova momčad primila drugi gol, razočaran igrom svoje momčadi, ustao s klupe i okrenuo se prema tribini, ignorirajući zbivanja na terenu i bez ikakve namjere da sugestijama razdrma svoju momčad.

Iako je njegova ljutnja možda opravdana, s obzirom na to da je on profesionalac i to vrlo skup, ovakav odnos prema igračima je neprimjeren, posebno što bi osim trenerskog iskustva, igračima trebao prenositi i pedagoški odgoj.

Svoju nervozu prezentirao je i pred novinarima, kojima je u nekoliko navrata samo odgovorio.

'Nije mi se svidjela utakmica'.