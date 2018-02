Karlović propustio meč loptu i ispao; nije mu pomoglo ni 27 as servisa

Hrvatski 38-godišnji tenisač Ivo Karlović nije uspio izboriti mjesto u četvrtfinalu ATP turnira u ekvadorskom glavnom gradu Quitu, gdje ga je u 2. kolu svladao 20 godina mlađi Corentin Moutet sa 7-5, 6-7 (3), 7-6 (6) nakon dva sata i 30 minuta borbe, pri čemu je Francuz u odlučujućem 'tie-breaku' spasio jednu meč-loptu

Karlović u ovom dvoboju nije uspio slomiti servis ljevorukog 18-godišnjaka pa je Moutetu za osvajanje prvog seta dovoljan bio 'break' u 11. gemu, a potvrdio ga je u sljedećem spasivši Karlovićevu prvu 'break' loptu.

Naš veteran ih je imao još tri, koje su ujedno bile i set-lopte u završnici druge dionice. Ono što je propustio u 12. gemu drugog seta nadoknadio je u 'tie-breaku', koji je otišao na njegovu stranu.

U trećem setu nije bilo prilika za 'break' pa je odluka pala u 13. gemu. Karlović je kod 6-5 prvi došao do meč-lopte. Nije iskoristio drugi servis suparnika, a nakon promjene strana Moutet je osvojio još dva poena i stigao do pobjede koja ga je odvela do prvog četvrtfinala u debiju u glavnom ždrijebu na ATP turnirima. Za nastup u Ekvadoru 152. tenisač svijeta dobio je pozivnicu za glavni turnir.