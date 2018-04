Kakva sramota za Bayern: Legendarni Srbin otkrio zašto je potjeran iz kluba!

Saša Đorđević iznimno je razočaran nakon što je potjeran s klupe Bayerna unatoč odličnim rezultatima s bavarskim košarkaškim klubom, a o razlozima prekida suradnje progovorio je putem priopćenja...

Đorđević je od 2016. godine vodio i minhenski Bayern, s kojim je imao odlične rezultate ove sezone i držao prvo mjesto u Bundesligi, a osvojio je i njemački Kup te dogurao do polufinala Eurokupa.

No, sve mu to nije pomoglo, jer je nedavno potjeran i to samo zbog sukoba s Nijemcem srpskog porijekla Markom Pešićem, generalnim menadžerom kluba koji je bio nezadovoljan, jer nije bio dovoljno uključen u cijeli projekt.

'Nažalost, prilika da okrunimo sjajnu sezonu osvajanjem Bundeslige mi je oduzeta prošle srijede. Generalni menadžer mi je rekao da sam 'suspendiran' zbog nedostatka komunikacije s njim. A zapravo je glavni razlog uspješnosti sezone bio taj što se menadžment nije miješao u svakodnevni rad momčadi. Igrači i stručni stožer imali su mir, što je nužan preduvjet za osvajanje trofeja,' naglasio je u svojoj javnoj objavi Aleksandar Đorđević i dodao:

'Takva snažna kohezija između igrača i trenera dovela je do vrhunskih rezultata, bez obzira na ljubomoru od strane menadžmenta koji je bio zasjenjen i nije s tim mogao živjeti. Od početka sezone smo osjećali negativnost i distanciranost od njihove strane, što je kulminiralo mojim otkazom. Bayern bi trebao biti iznad takvog ponašanja koje upropaštava naporan rad mnogih ljudi, ne samo trenera. Ovo je uvreda za inteligenciju i ne pogađa samo mene, već i samu profesiju košarkaškog trenera.'

'Jedini protivnik kojeg ne možeš pobijediti je onaj koji stoji na tvojoj strani terena i radi protiv tebe. Unatoč tome, moram zahvaliti Ulli Hoenessu, predsjedniku kluba koji me par dana prije 'suspenzije' izrazio zadovoljstvo najboljom sezonom u povijesti Bayerna,' završio je svoje emocionalno obraćanje Saša kojem neće biti teško pronaći novog poslodavca, a Bavarcima ovakav prekid suradnje zaista ne ide na čast...