Kakva drama! Ivan Martinović u zadnjim sekundama zabio za pobjedu protiv Japana

Hrvatska je sredinom drugog dijela gubila sa šest golova razlike, no u završnici je uspjela iščupati pobjedu, a pobjednički gol zabio je Ivan Martinović u posljednjim sekundama susreta.

Hrvatsku su do pobjede predvodili Mario Šoštarić sa šest golova, te Lovro Mihić i Martinović s po četiri gola, dok je na drugoj strani najefikasniji bio Kosuke Yasuhira s 10 golova.

Hrvatski izbornik Dagur Sigurdsson je do veljače vodio Japan prije nego što je podnio ostavku i preuzeo hrvatsku vrstu. Odlično poznaje našeg prvog suparnika, ali hrvatski rukometaši veliki dio utakmice nisu imali rješenja za brze japanske igrače. Tek u samoj završni "kauboji" su preokrenuli rezultat i nakon velike drame stigli do važnih bodova.

Japan je poveo 2-0, no Hrvatska je okrenula rezultat u vodstvo 5-3, a imali smo i 6-4. Iduće minute donijele su izjednačenu igru sa čak osam izjednačenja, no u završnici prvog dijela hrvatska je "prestala" igrati što je iskoristio Japan i do poluvremena pobjegao na +5.

U drugom dijelu Japan je u tri navrata imao i šest golova viška (21-15, 22-16, 23-17), no Hrvatska je 14 minuta prije kraja smanjila na dva gola minusa (23-21), a dvije minute kasnije na sve gol minusa (22-23).

Deset minuta prije kraja hrvatska vrsta je izjednačila na 24-24, da bi osam minuta prije kraja povela sa 25-24. Bilo je to naše prvo vodstvo nakon rezultata 9-8 iz 13. minute.