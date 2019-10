Kakav preokret oko Ivana Rakitića; medij blizak Barceloni otkriva da Hrvat odlazi u žestokog rivala

Španjolski mediji nastavljaju seliti Ivana Rakitića iz Barcelone i svakog tjedna pronađu mu novi klub u kojem bi trebao nastaviti karijeru – sada je to madridski Atletico

Hrvatski veznjak je vezan ugovorom s Barcelonom do ljeta 2021., ali novinari bliski katalonskom divu uvjereni su kako nema šanse da ga odradi do kraja odnosno da dođe do njegovog produljenja.