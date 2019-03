Kada Luka Modrić ovako nešto kaže, onda je jasno što možemo očekivati u bliskoj budućnosti

Hrvatska nogometna reprezentacija u dvoboju prvog kola skupine G kvalifikacija za odlazak na Euro 2020. u Zagrebu je svladala Azerbajdžan 2:1 (1:1). Iako je druga reprezentacija s posljednjeg Svjetskog prvenstva, Hrvatska je morala uložiti jako puno tuda da pobjedom započne kvalifikacije

Tim prije što su gosti, a koje je u čvrsti bunker postavio hrvatski trener Nikola Jurčević , poveli u prvom poluvremenu. Ipak, upornošću i trudom Dalićevi su izabranici stigli do preokreta i pobjede, ali puno teže nego se očekivalo.

'Pa slažem se. Ali najvažnije je da smo ostvarili pobjedu i osvojili ta tri boda, koja su jako važna. Pokazalo se, kao što ste i rekli, da nema lakih protivnika i da će svaka utakmica ovih kvalifikacija biti jako teška i borba do zadnje minute, a takvu utakmicu možemo očekivati i u nedjelju kod Mađarske. No na kraju je najvažnije da smo došli do ove pobjede', rekao je u razgovoru za tportal Luka Modrić, zvijezda Real Madrida.