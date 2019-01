Kad se već ljuti na novinarske kritike, hoće li Červar jednako reagirati na ocijenu navijača?

Pred hrvatskom rukometnom reprezentacijom posljednja je utakmica na svjetskom prvenstvu. I to, nažalost, posve beznačajna utakmica, u kojoj nema rezultatske važnosti jer igra se za peto mjesto. No, dvoboj sa Švedskom (20.30 sati) mora se odraditi

No, nakon pet pobjeda u skupini, između ostalih i protiv aktualnih europskih prvaka, Španjolske, sugeriralo je da pomlađena reprezentacija može i u borbu za medalje, tim prije što je jedina u skupinu I ušla s četiri boda. No, onda se dogodila 'crna rupa', loše odigrano poluvrijeme protiv Brazila, ali i nepotrebno forsiranje igre 'sedam na šest', zbog čega su prema izborniku Lini Červaru poletjele 'otrovne strelice'. I to ne samo od novinara, već i djela 'rukometne obitelji', zbog čega se izbornik Červar, nakon pobjede nad svjetskim prvacima, Francuzima, odlučio obračunati s neistomišljenicima.

'Zadnja dva dana osjećam se jadno, proživljavam ovdje svašta, pogotovo od novinara Jutarnjeg lista i gospodina Krušelja, koji je svašta napisao o meni. Zamolio bi gospođu Hanžeković, koja ima taj Jutarnj list, iz tog lista i pitao je: je li to njihova politika? Ponizili su me kao pseto, naveli da sam ja najslabija karika... Ipak sam ja najtrofejniji trener na svijetu, a konstantno me vrijeđaju, toje trend njihov. Zvao me jedan čovjek iz Zagreba koji ga je istamburao u jednom stanu i rekao mi da je to loš čovjek. Ta šačica ljudi ima batinu u ruci i cijeli život me lupaju po glavi, dok ne crkneš... Žele me uništiti... Taj čovjek uživa dok me ne uništi. Postavlja se pitanje kako da volimo domovinu? Znate, dokle god u našoj zemlji ne postoji poštenje prema čovjeku i poštenim ljudima, neće biti dobro. Nema nam budućnosti... Mi smo prije svih rođenjem ljudsko biće, pravednost je poštivati drugoga', sipao je gorčinu Lino Červar, a onda još i dodao.

'Pobjedu nad svjetskim prvacima darujem djeci, mladeži, onima koji su puni gnjeva i očaja, onima koji su napušteni i bolesni. Onima koji zapravo umiru. Znam što znači boriti se. Pa cijeli život se borim protiv takvih mangupa kao novinari koji me konstantno vrijeđaju.'

No, kad već ne dopušta novinarima da zaključuju sami, već se poziva na navijače, bit će zanimljivo vidjeti njegovu reakciju kada dozna da je od 1327 ljudi, kojiliko je sudjelovalo u anketi tportala, ovaj uspjeh reprezentacije ocijenilo ovako:

Nije bilo loše, ali moglo je i bolje, polufinale se moglo dohvatiti - taj je odgovor izabralo čak 61 posto navijača.

Jedna petina glasača ovaj je rezultat ocijenila pozitivnim: Jako dobro, ostvaren je minimalan cilj, kvalifikacije za OI, ali ono što Linu može dodatno zabrinuti jest da je približan postotak (15,1) njih ovaj uspjeh ocijenila ovako: Razočaranje, nema medalje, a morali smo je osvojiti