Juventusova ikona vrlo iskreno o Luki Modriću, ali i što misli o Hrvatskoj

'Modrić mi ne izgleda starije nego prije dvije godine. Kad igra, uvijek je oštrouman, um mu ne stari. Očekujem sjajan turnir od njega i ne znam kakvim ga riječima opisati. Izvanredan je i čudesan. Užitak je gledati ga kako igra. Modrić ne izgleda najstarije s obzirom na to kako igra. To je jedna od njegovih ljepota. Izvanredan je zbog puno razloga, kako vodi loptu i utakmicu, kako se smiješi, to je prekrasno, pogotovo u reprezentaciji gdje je postigao sjajne stvari. Bit će teško bilo kome tko bude igrao protiv Hrvatske'.

Kako biste usporedili svoju generaciju s prijelaza jednog na drugo stoljeće i današnju?

'To su kao dva različita sporta. Vremena se mijenjaju, danas su djeca jača i brža nego prije, a tu dolazi i do problema i stvari koje ih ometaju. Sad se zbog društvenih mreža pojavljuju 100 puta češće u javnosti'.

Ne zna što njegova Italija može pružiti u Njemačkoj, ali misli da je na putu oporavka i ponavljanja novog velikog rezultata nakon osvajanja prošlog Eura. Doduše, i dva je zadnja svjetska prvenstva propustila.

'Hrvatska je napravila sjajan posao zadnjih godina, ima kvalitetne igrače na svim pozicijama. Na velikim natjecanjima ima dobru kemiju, a to je najvažnije. Ali ne mislim da je Hrvatskoj ni bilo kome drugome ugodno kad zna da je s druge strane Italija. Nismo imali najboljih deset godina, nikad ne znate što će se dogoditi. Sad se mučimo, propustiti dva mundijala, to nam se nikad nije dogodilo i to je bila katastrofa. A onda osvojimo Euro, baš čudno. Vidim to kao put sazrijevanja, imali smo puno dobrih igrača i kvalitetnih generacija. Bili smo dolje, a sad se opet uzdižemo', rekao je Del Piero za Novu TV.

Tko će osvojiti Euro?

'Puno momčadi može podignuti trofej, jedna od njih je Francuska zbog puno razloga. Ima puno kvalitetnih igrača, nevjerojatni su, ali na velikim turnirima ne radi se samo o kvaliteti, nego o trudu cijele momčadi. Prognoza skupine? Nadam se da ćemo proći jedni i drugi, teška je skupina. Čak i kad ne igrate protiv momčadi bogate povijesti, to nema veze. Sad se nivo toliko podigao i sličan je kod svih reprezentacija. Bit će teško svima, nadam se da ćemo proći dalje i pružiti najbolje', poručio je za HTV.

Rezultat utakmice Hrvatska - Italija 24. lipnja u Leipzigu, zadnje kolo grupne faze?

'Nadam se da će biti dobar remi, 3-3, s puno golova, i da će taj rezultat jedne i druge pogurati u drugi krug', zaključio je legendarni Talijan.