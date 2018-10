Josea Mourinha 20 minuta dijelilo od otkaza i potpune blamaže na Old Traffordu

Pisali su otočki mediji kako će Jose Mourinho u slučaju poraza od Newcastle Uniteda postati 'bivši' na klupi 'crvenih vragova'. No, nakon 0:2, a bilo je to do 70. minute, u samoj završnici su Mata, Martial i sanchez spasili Portugalca

Newcastle je već nakon deset minuta vodio s 2-0 golovima Kennedya (7) i Mutoa (10) i tragičnim pogreškama u obrani te se činilo da će United i petu utakmicu zardom ostati bez pobjede. No, uslijedio je veliki preokret u zadnjih 20 minuta utakmice kada su Mata (70), Martial (76) i Sanchez (90) bacili u delirij gledatelje. Inače, United na svom terenu nikad u Premijerligi nije primio dva gola u prvih deset minuta.