Još jedan šok za Keka: najbolji strijelac Rijeke na kraju sezone odlazi u Serie A

Heber Araujo Dos Santos (26) mogao bi nakon samo jedne sezone u dresu Rijeke produžiti dalje. I to ne bilo kamo već ravno u Serie A. Za trenutno prvog strijelca Hrvatski Telekom Prve lige i najboljeg igrača Rijeke u ovoj sezoni stigla je izdašna ponuda Atalante...

Realno, interes stranih klubova za Rijekinog Brazilca uopće ne treba čuditi jer Heber Araujo Dos Santos (26) ove je sezone pokazao i dokazao kako je jedan od najbolje odrađenih poslova momčadi s Rujevice. Stigao je iz Slaven Belupa u ljeto 2017. godine za samo 450.000 eura, a u dosadašnjem je dijelu sezone zabio 15 golova u prvenstvu uz još pet asistencija, dok je u još jedan gol zabio u kvalifikacijama za Ligu prvaka.

Heber je u karijeri igrao za brazilski Avai, CRAC i Figueirense, potom je 2015. godine stigao u armenski Alashkert iz Erevana, a sezonu 2016./'17. odigrao je za koprivnički Slaven Belupo. U momčadi 'farmaceuta' zabio je 10 golova, no odmah se vidjelo da je Heber igrač za veći klub. Pravo je čudo kako je 'promaknuo' skautima Dinama i Hajduka, no njegov talent uočili su na Rujevici te je prošlog ljeta potpisao trogodišnji ugovor s Rijekom, do ljeta 2020. godine. Kako god bilo, čini se da ga neće odraditi do kraja jer svojim je partijama privukao pažnju klubova 'preko granice'.