[FOTO] Još jedan autsajder šokirao favorita, Crna Gora u završnici utakmice 'ukrala' Nizozemcima vizu za Katar i vratila nadu Norvežanima

Latvija je Norvežane udaljila od Svjetskog prvenstva, Crna Gora ih približila

Kakav neočekivan zaplet situacije u skupini G kvalifikacija za Svjetko nogometno prvenstvo!

Nizozemska je do osiguranja SP mogla stići pobjedom u Crnoj Gori, a činilo se da će to i uspjeti jer su golovima Memphisa Depaya (25 pen, 54) vodili do 82. minute, kada je Ilija Vukotić smanjio, a samo četiri minute kasnije Nikola Vujnović je poravnao na 2:2.