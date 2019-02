Jesu li bogati vlasnici znali koliko milijuna dolara moraju isplatiti Slavenu Biliću? Ovo je hrvatski rekord

Nakon što je Slaven Bilić dobio otkaz na mjestu trenera Al Ittihada u Saudijskoj Arabiji najviše se ovih dana govori o bogatoj otpremnini koju bi mogao dobiti

Tako je iz Saudijske Arabije, zahvaljujući hrvatskim vezama, procurila informacija kako je Bilić, zahvaljujući vještim menadžerima, u ugovoru imao klauzulu prema kojoj mu je Al Ittihad 'dužan isplatiti cijeli ugovor ako dobije otkaz tijekom prve sezone'. Postavlja se pitanje, bez obzira na loše Bilićeve rezultate, jesu li bogati vlasnici znali koliko mu ukupno milijuna dolara moraju isplatiti?

U prijevodu to znači da on i njegov stožer, koji je doveo sa sobom, imaju pravo na više od 15 milijuna dolara otpremnine. Zaista je to ogroman iznos i može se očekivati da će se pregovori oko iznosa – odužiti.

Kao što je poznato, Bilića je na klupi Al Ittihada zamijenio Čileanac Jose Luis Sierra, što će čelnike kluba dodatno koštati.

Koliko će na kraju Bilić i njegovi menadžeri te naravno odvjetnici izvući novca, nitko ne zna, ali u svakom slučaju to će biti najveća otpremnina koju je neki hrvatski trener ikada dobio!

Tako ispada da je Bilić, nakon poraza koji je doživio od kluba Al Hilala koji vodi Zoran Mamić, financijski značajno profitirao.

Ako tome dodamo kako je Slaven Bilić, koji je u trenerskoj karijeri vodio Hajduk, potom mladu i 'A' reprezentaciju Hrvatske, zatim ruski Lokomotiv, turski Bešiktaš i engleski West Ham United, na bankovni račun dobio nekoliko milijuna od otpremnina – jasno je da će malo lakše podnijeti novi otkaz.

Podsjetimo, kada je Bilić dobio otkaz u engleskom West Hamu, utjeha mu je bila otpremnina koja je prema tvrdnjama britanskih medija iznosila oko dva milijuna funti (gotovo 2,5 milijuna eura).