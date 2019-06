Je li Slaven Bilić dobio svoju posljednju priliku dokazati se na Otoku?

Nakon neuspješne epizode na klup saudijskog Al-Ittihada, Slaven Bilić potvrđen je ovog četvrtka za trenera engleskog drugoligaša West Bromwich Albiona. Ako želi nastaviti graditi karijeru na Otoku, ovaj put nema pravo na kiks...

No, nakon što je dobio otkaz u Londonu kod 'čekićara', nije bio u stanju naći novi dobar posao na Otoku pa je prihvatio voditi ugledni, ali posrnuli saudijski Al-Ittihad prošle godine, a ta se trenerska avantura pokazala kao fijasko, jer je brzo potjeran iz kluba.

Bivši hrvatski izbornik u svojoj trenerskoj karijeri još uvijek čeka na prvi trofej, nije mu to uspjelo niti s moskovskim Lokomotivom ni Bešiktašom, a neuspjeh u Saudijskoj Arabiji malo je poljuljao povjerenje u njegove sposobnosti, no ovog četvrtka dobio je novu priliku u Engleskoj. Morao se zadovoljiti drugoligaškim West Bromwich Albionom, ali u ovom trenutku i to je dovoljno dobra odskočna daska za njega.

'Oduševljen sam ovom prilikom. Želja nam je da napredujemo, želimo napraviti napredak na terenu, a iz kluba su me uvjerili kako se žele vratiti u Premiership', bila je prva Bilićeva izjava nakon preuzimanja kluba.

WBA je prošlu sezonu završio na četvrtom mjestu Championshipa i imao priliku kroz dodatne kvalifikacije otići među elitu, ali je zapeo protiv Aston Ville.

Dakle, Bilić preuzima ambiciozan klub s kojim može u potpunosti vratiti svoj trenerski ugled i postati strateg s dugugodišnjim stažem u Engleskoj, ali ako doživi neuspjeh i završi u sredini ili na dnu izjednačenog drugoligaškog društva, ponovo će se morati suočiti s preranim raskidom ugovora i pitanje je što će biti nakon toga.

Ovo bi za Slavena mogla biti posljednja prilika za dokazivanje na Otoku, ali ne treba paničariti. Na čelu Hrvatske je pokazao da zna svoj posao, a imao je dobrih epizoda i u svakom od klubova koje je vodio. Možda mu samo treba da se sve jednom dugoročno poklopi. Možda se baš to dogodi u West Bromwichu...