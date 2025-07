Jannik Sinner u fantastičnom finalu slomio Alcaraza i osvojio Wimbledon

Sinneru je ovo četvrti Grand slam naslov. Prošle i ove godine je osvojio Australian Open, lani je uzeo i US Open, a sad se u Londonu osvetio Alcarazu za poraz u Roland Garrosu ove godine. Alcaraz je preokretom osvojio prvi set, no Sinner je u nastavku meča držao kontrolu i fantastičnim tenisom je došao do prve titule na najvažnijem turniru svijeta.