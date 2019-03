Izbornik Zlatko Dalić vrlo je jasan kada je u pitanju izgradnja novog stadiona

Hoće li i kada hrvatska nogometna reprezentacija zaigrati utakmice na svom odnosno nacionalnom stadionu? Već smo se svakakvih priča naslušali, ali čini se da aktualni predsjednik HNS-a davor Šuker ovog puta ima čvrste argumente u rukama. No, s druge strane, njegov novi prvi suradnik, Marijan Kustić, tvrdi da ipak nije sve baš riješeno

Novi stadion, namijenjen reprezentaciji, prema riječima Davora Šukera trebao bi svoja vrata otvoriti kroz dvije ili tri godine. No, pitanje je gdje će s eon nalaziti? Iako prvi čovjek HNS-a tvrdi da će lokacija biti u zagrebačkom naselju Blato, čini se da stvari nisu baš posve jasne.

'Ništa nije definitivno. Još je dosta toga u kombinaciji, razgovaramo s Goricom i ostalima. No reprezentacija će i dalje igrati diljem Hrvatske, to je moj stav', izjavio je za Novu TV Marijan Kustić kojeg su u četvrtak imenovali izvršni direktorom Hrvatskog nogometnog saveza.

Davor Šuker, predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza prije toga je bio posve jasan.

'Imali smo prije dva dana sastanak s predstavnicima Grada Zagreba i Vlade i na dobrom smo putu izgradnje stadiona', kazao je predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza (HNS) Davor Šuker nakon redovne izvještajne Skupština Hrvatskog nogometnog saveza (HNS).

Predsjednik HNS-a je naglasio kako je idealna lokacija Blato.

'Neka svatko odradi svoj dio posla i nadam se da ćemo uskoro imati prekrasan stadion, a idealna je lokacija Blato. Idemo korak po korak, ali svi čimbenici zajedno. Možemo dobiti i namjenska sredstva od Uefe i Fife, znamo i troškove po njihovim standardima', naglasio je Šuker i onda dodao.

'Puno sam govorio o infrastrukturi, a sada smo mirniji. Stadion će biti izgrađen. Želimo ponuditi svojim gostima barem onaj minimum koji mi dobijemo na gostovanjima, i klubovi i reprezentacija', rekao je.

Dodao je i kako će HNS pomoći Hajduku oko Poljuda.

'Ovog časa gradi se stadion u Osijeku, u Rijeci je napravljena Rujevica, u Zagrebu to ne bi bio nacionalni stadion jer Hrvatska će i dalje igrati i u Puli, Rijeci, po cijeloj državi. Razmišljamo i o Splitu, to je bitno da bismo zadovoljili sve regije. Pomoći ćemo i Poljudu da se uredi, trebamo razgovarati i naći novac da svi budemo zadovoljni'.

Hajduku očito nije do pomirbe s HNS-om, a ovim priopćenjem to i potvrđuju.

'Sportski direktor Saša Bjelanović i voditelj Akademije Krešimir Gojun prisustvovali su Skupštini HNS-a budući da je predsjednik Uprave HNK Hajduk Marin Brbić bio spriječen zbog drugih poslovnih obaveza. Hajduk se protivi gradnji nacionalnog stadiona, smatramo da u ovom trenutku nismo dovoljno bogata država investicije takve vrste. Naš stav je da je bolje ulagati u kampove i lokalnu infrastrukturu, jer u prošlosti je bilo mnogo promašenih investicija, a zna se tko na kraju sve to plaća', stoji u priopćenju Hajduka.

Ipak, najvažniji stav po pitanju nacionalnog stadiona onaj je nogometaša i izbornika. Zlatko Dalić za tportal je izjavio.

'Moram odmah naglasiti da sam za to da Hrvatska napokon dobije jedan pravi stadion, treba nam. No, i dalje želimo da reprezentacija igra u cijeloj zemlji, odnosno u Rijeci, Osijeku, Splitu, Puli, Važadinu. Htio bi da se stvore uvjeti za to i zato vas molimo da ne promoviramo samo jedan grad, jer nismo reprezentacija jednog grada a to sam u nekoliko navrata već rekao. To je moj stav i za njega ću se uvijek zalagati', izjavio je za tportal izbornik Zlatko Dalić.