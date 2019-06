Izbornik Zlatko Dalić već jako dugo na velikim mukama; protiv takvih stvari nije se lako boriti

Hrvatska nogometna reprezentacija danas od 15 sati u Gradskom vrtu igra kvalifikacijsku utakmicu za Euro protiv Walesa, a izbornik Zlatko Dalić bio je suočen s velikim brojem izostanaka

Naša nacionalna vrsta i u prošlosti je imala velikih muka sa izostancima. Problemi takve vrste za hrvatske izbornike kao da su postali ružna tradicija. Ništa nije drugačije ni u mandatu Zlatka Dalića.

Uoči utakmice s Walesom Hrvatska je značajno oslabljena, no kada se u to još pobroje igrači na koje je Dalić mogao računati uoči Svjetskog prvenstva u Rusiji na kojem je osvojeno senzacionalno srebro, a koji su se oprostili ili su već dugo van stroja, dolazimo do velike brojke.