Izbornik BiH noć prije povijesne utakmice o teškim optužbama: 'Neću se ispričavati'

Izbornik BiH obratio se medijima uoči polufinala baraža za Svjetsko prvenstvo protiv Walesa, no umjesto isključivo nogometnih tema, konferenciju je obilježilo pitanje o slučaju Benjamina Tahirovića i optužbama na račun njegova trenera Stevea Coopera.

Podsjetimo, Barbarez je ranije izjavio kako mu je Tahirović rekao da ne igra u Brøndbyju jer je Cooper, kao Velšanin, želio oslabiti reprezentaciju BiH.

Takve tvrdnje izazvale su veliku pažnju, a sada je izbornik dodatno pojasnio svoj stav.

'Moja je jedina stvar da vjerujem svom igraču. Ideja svega bila je da se vi bavite tim pričama, a da mi budemo mirni', rekao je Barbarez.

Na pitanje radi li se o svojevrsnim ‘igrama’, bio je jasan.

'Imam svoju ideju, ali radi se o tome da zaštitim svog igrača i da mu vjerujem. Benjamina poznajem više od dvije godine i o njemu mogu reći samo najbolje. Tu priča završava. Sutra je važna utakmica i nadam se da će pokazati koliko je dobar igrač', dodao je.

No, najviše pažnje izazvao je njegov odgovor na pitanje o eventualnoj isprici Steveu Cooperu.

'Ne trebam se ni za što ispričavati', zaključio je Barbarez.

Bosna i Hercegovina u četvrtak navečer gostuje kod Walesa, a eventualna pobjeda vodi je u finale baraža, koje se 31. ožujka igra u Zenici protiv Italije ili Sjeverne Irske.