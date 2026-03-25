Izbornik BiH noć prije povijesne utakmice o teškim optužbama: 'Neću se ispričavati'

Uoči jedne od najvažnijih utakmica Bosne i Hercegovine u posljednjih nekoliko godina, Sergej Barbarez ponovno se našao u središtu pažnje - i to zbog izjava koje su izazvale veliku buru.
Izbornik BiH obratio se medijima uoči polufinala baraža za Svjetsko prvenstvo protiv Walesa, no umjesto isključivo nogometnih tema, konferenciju je obilježilo pitanje o slučaju Benjamina Tahirovića i optužbama na račun njegova trenera Stevea Coopera.
Podsjetimo, Barbarez je ranije izjavio kako mu je Tahirović rekao da ne igra u Brøndbyju jer je Cooper, kao Velšanin, želio oslabiti reprezentaciju BiH.
Takve tvrdnje izazvale su veliku pažnju, a sada je izbornik dodatno pojasnio svoj stav.
'Moja je jedina stvar da vjerujem svom igraču. Ideja svega bila je da se vi bavite tim pričama, a da mi budemo mirni', rekao je Barbarez.
Na pitanje radi li se o svojevrsnim ‘igrama’, bio je jasan.
'Imam svoju ideju, ali radi se o tome da zaštitim svog igrača i da mu vjerujem. Benjamina poznajem više od dvije godine i o njemu mogu reći samo najbolje. Tu priča završava. Sutra je važna utakmica i nadam se da će pokazati koliko je dobar igrač', dodao je.
No, najviše pažnje izazvao je njegov odgovor na pitanje o eventualnoj isprici Steveu Cooperu.
'Ne trebam se ni za što ispričavati', zaključio je Barbarez.
Bosna i Hercegovina u četvrtak navečer gostuje kod Walesa, a eventualna pobjeda vodi je u finale baraža, koje se 31. ožujka igra u Zenici protiv Italije ili Sjeverne Irske.