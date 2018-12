Izabrani najbolji rukometaš i rukometašica Hrvatske za 2018.

Luka Cindrić i Andrea Penezić Kobetić proglašeni su najboljim rukometašima Hrvatske u 25. izboru Hrvatskog rukometnog saveza (HRS) i Sportskih novosti

'Osam godina sam trenirao nogomet, no prevagnula je ljubav prema rukometu. Prekretnica je bio moj tata koji je bio trener', kazao je 25-godišnji Ogulinac.

U ženskoj konkurenciji po deveti put je slavila Andrea Penezić Kobetić.

Već godinama najbolja hrvatska rukometašica oprostila se od reprezentacije, a s Vardarom je igrala finale Lige prvakinja i nesretno izgubila od Gyora. Sa 92 gola bila je treći strijelac Lige prvakinja prošle sezone. Nastavila je karijeru u mađarskom Siofoku.

'Nakon Vardara karijeru sam nastavila u Mađarskoj. Nova, država, novi klub, novo prezime', kazala je sa smiješkom.

Najbolji trener je Lino Červar kojem je ovo već deveta nagrada.

'Kažu da je čovjek mlad dok ima strast i ljubav prema poslu koji vodi. Ja volim svoj posao i to me ispunjava. Jedino mi je žao što ovdje nije moja supruga koja je imala i drugu operaciju, no ona je jednako zaslužna za sve moje trofeje', poručio je Červar.