Ivo Karlović junački se probijao kroz kvalifikacije do glavnog turnira, a onda je ispao odmah u prvom kolu; je li ovo kraj njegove karijere?

Hrvatski tenisač Ivo Karlović zaustavljen je u ponedjeljak u prvom kolu US Opena, bolji do njega bio je sedmi tenisač svijeta Rus Andrej Rubljov sa 6:3, 7:6 (3), 6:3

Rubljovu je bilo potrebno sat i 38 minuta da nanese poraz 42-godišnjem Ivi Karloviću, 221. na ATP ljestvici, kojem nije pomoglo ni 18 aseva serviranih u meču. Rus je servirao osam aseva.

Karlović je u meču izgubio samo dva puta servis, jednom u prvom setu, a drugi u trećem. Drugi set je odlučen kroz tie break.

Ovo je bio njihov prvi međusobni ogled.

Inače, Ivo Karlović, 211 centimetara visoki Zagrepčanin, do glavnog se turnira probijao kroz kvalifikacije, što mu je na kraju i donijelo nastup u glavnom dijelu ždrijeba, a to mu je bio 17. nastup na US Openu.

Iako još nije nigdje javno rekao, šuška se da bi ovo mogao biti i posljednji Karlovićev nastup. Doduše, izjavio je u srpnju da razmišlja o kraju karijere, ali ovo bi možda mogla biti ta prekretnica.

Do sad je u karijeri osvojio osam ATP naslova, a kad je riječ o Grand Slam turnirima najbolji rezultat mu je četvrtfinale Wimbledona 2009. godine.