Ivo Karlović izabrao najboljeg svih vremena; njegov izbor mnogima se neće svidjeti, pogotovo u Hrvatskoj

Ivo Karlović u prvom kolu Roland Garrosa nadigrao je Španjolca Feliciana Lopeza te je postao najstariji tenisač s pobjedom na ovom prestižnom turniru nakon 1973. godine. Nešto poslije novinarima je otkrio tko je za njega najveći svih vremena

A tko je prema njemu najbolji svih vremena? Đoković ima 15 Grand Slamova, Nadal 17, Federer 20.

'Po mojem mišljenju, Novak je već najbolji svih vremena. Ima bolji međusobni omjer s Federerom i Nadalom. Apsolutno bi bio najbolji svih vremena kada bi uspio izjednačiti ili prestići Rogerov rekord po broju Grand Slam titula, ali kažem, ja i sada smatram da je on najbolji tenisač u povijesti. Ostali ljudi možda ne misle tako zbog osvojenih Grand Slamova, a mislim da utječe i to što je iz istočne Europe. Da je Francuz ili nešto slično, nitko to ne bi ni dovodio u pitanje.'