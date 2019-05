Impresivna Petra Martić prošla i drugu prepreku; pred njom je sada jedan od najtežih ispita

Petra Martić je trebala samo 65 minuta za pobjedu 6-2, 6-1 nad francuskom tenisačicom Kristinom Mladenović u dvoboju 2. kola pariškog Grand Slam turnira u Roland Garrosu i na taj način izborila plasman u 3. kolo u kojem će igrati protiv 2. nositeljice, Čehinje Karoline Pliškove

Bio je to četvrti dvoboj Martić i Mladenović u kojem je naša tenisačica stigla do najuvljerljivije pobjede. Prije mjesec dana u Istanbulu, na putu do svog prvog WTA naslova, Martić je trebala 'tie-break' trećeg seta da bi slomila otpor Francuskinje. Na terenu Suzanne Lenglen je odmah povela sa 3-0 i tu prednost zadržala do kraja prvog seta.