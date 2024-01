Ivica Tucak sretan zbog pobjede, ali ovom porukom sve je objasnio svojim igračima

'Prikazali smo pravi, muški vaterpolo u ovakvoj atmosferi i to me čini sretnim. Mi smo obranu igrali sjajno, uglavnom smo odigrali sve što smo dogovorili i jedno tako možeš dobiti Španjolce. Malo mi upada u oči naša igra sa igračem više, nismo prepoznavali matne situacije kada smo bili sami i to moramo korigirat. Odigrali smo, pravu lavovsku utakmicu protiv jednog jakog suparnika. No, nismo još ništa napravili, čekaju nas ogledi s Francuskom i Crnom Gorom. Utakmica protiv Francuske bit će još teža, posebno u psihološkom smislu', kazao je Tucak, koji se osvrnuo i na suce i rano isključenje Zvonimira Butića.

'Isključenje Butića već u osmoj minuti me razbjesnilo. Takvih duela je bezbroj na utakmici, pitao sam suca Putnikovića zašto ga je isključio, a on mi je rekao da je bio udarac šakom, što nitko od nas nije vidio. Ne znam odakle mu pravo da već početkom utakmice osakati jednu momčad u ovoj prevažnoj utakmici', kazao je izbornik.