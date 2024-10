Ivan Rakitić otkrio: Da nije bilo njega igrao bih za Švicarsku, a ne za Hrvatsku

'Iskreno da nije bilo Slavena Bilića i bivšeg predsjednika Vlatka Markovića vjerojatno ne bih igrao za Hrvatsku. Vidio sam Slavena, kćerke nam idu u istu školu ovdje, on je meni sve, da mi kaže da skočim s mosta pitao bih ga na glavu ili na noge. Slaven je bio taj i to će ostati zauvijek.'

Slaven Bilić mu je protiv Estonije dao priliku za debi u dresu Vatrenih...

'Sjećam se, bilo je posebno, ja sam htio biti Prosinečki, a Prosinečki je bio pomoćni trener u reprezentaciji. Slaven, Robi, Aljoša... Nerealno, suigrači, Robi, Niko, Joe... Nerealno, Plete, pa Srna...', prisjetio se Rakitić te istaknuo:

'Posebno je to, stvarno sam zahvalan kako su me primili, upoznao sam prijatelja i braću za cijeli život. Klasnić je moj brat, on je meni sve, čujemo se svakih par dana, a to mi je dala reprezentacija.'