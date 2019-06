Ivan Klasnić otvorio dušu, otkrio nam je što je savjetovao Rakitiću ako napusti Barcelonu: Kao Superman sam, imam četiri bubrega

Bivši hrvatski nogometni reprezentativac Ivan Klasnić, danas 39-godišnjak, nakon svih životnih nedaća našao je razloga za optimizam, a kad god može priključuje se humanitarnim akcijama te se druži s bivšim suigračima. U razgovoru za tportal prisjetio se svojih najtežih dana u životu, ali dotakao se i aktualnih tema

Kako se poslije ispostavilo, Klasnić je s tim slučajem bio povezan samo utoliko što je naivno ustupio svoj stan prijatelju, a 17-godišnjakinja je navela da se napad dogodio upravo u njemu. U veljači 2011. godine oslobođen je svih optužbi.

Tadašnja supruga Patricia mu je i u tome bila velika podrška, međutim kako je i sam poslije potvrdio, te su optužbe uzdrmale njihov brak. Naravno, iz razumljivih razloga, na upit o svemu ovome Ivanu nije bilo drago bilo što reći.

'Iskreno, to mi je vrlo nelagodna tema. I ne volim govoriti o tome. Mogu samo reći da sam sada miran i sretan, živim u obiteljskom okruženju, s djevojkom, u svom stanu. Sve ostalo ne želim komentirati.'

Nakon tri sezone u engleskom Boltonu, Ivan Klasnić se vratio u Mainz 05, ali u dresu tog kluba u sezoni 2012./13. odigrao je tek tri utakmice, nakon čega je prekinuo igračku karijeru. Reprezentativnu je karijeru zaključio nešto ranije, još 2011., nakon kvalifikacijske utakmice protiv Malte, u kojoj mu je izbornik Slaven Bilić dao 50 minuta. Bio je to njegov 41. nastup u hrvatskom dresu, u kojem je zabio 12 golova. Nakon bogate i uspješne karijere, na pitanje je li ikada pomišljao zaigrati u dresu nekog hrvatskog kluba, iskreno kaže: 'Ponekad se pojavila ta ideja, razmišljao jesam. Ali nikad nije bilo konkretnijih ponuda. To su, naravno, Hajduk i Dinamo. Iako, iskreno, teško bi mi bilo odlučiti između njih s obzirom na to da je mamina obitelj navijala za Hajduk, a tatina za Dinamo. Ustvari, ja bih morao biti u sredini, a onda bi to bila Gorica, haha.'

'Uvijek sam na život gledao kao na dar'

Godine 2017. Klasnić je morao na treću operaciju jer i drugi je bubreg prestao obavljati svoju funkciju. U KB-u Merkur u listopadu je obavio treću transplantaciju, nakon koje je bivši hrvatski reprezentativac mogao normalno nastaviti život.

'Uvijek sam na život gledao kao na dar. I zato sam se borio i kad mi je bilo najteže. Najviše me držala ljubav prema mojoj kćerki Fabiani i obitelji, a zbog njih sam u svim tim dramatičnim razdobljima nastojao biti što jači. Ni u jednom trenutku nisam pao u apatiju, u depresiju. Uvijek sam razmišljao pozitivno i nadao se najboljem. Svaki put sam vjerovao da će biti dobro. Tako je i sada.'

Nakon svih problema koje je imao, nakon životne drame i tri operacije shvatio je Klasnić kako se u životu treba veseliti i ljudima i gotovo nebitnim stvarima. Na primjer, običnoj pitkoj vodi. Nekima to zvuči bizarno, ali ne i Ivanu...

'Ne mogu opisati kakvo je ovo olakšanje, taj osjećaj kada možeš popiti tekućine koliko hoćeš, a ne da je mjerim mililitrima. Morao sam jako paziti koliko ću popiti jer je tijelo zadržavalo tekućinu. Sada je, kao što ste vidjeli, sve super. Smijem se, veselim, uživam koliko mogu. A kako i ne bih kada sam kao Superman - imam četiri bubrega', kaže sa smiješkom Klasnić koji je zakoračio u 40. godinu života. No usprkos svim problemima, i dalje je aktivan na sportskim terenima. Drži se one stare izreke - u zdravom tijelu, zdrav duh!

'Dosta sam aktivan, igram nogomet u Hamburgu, veteransku ligu, za Croatiju. Igram i tenis, košarku. Ustvari, sve sportove s loptom, osim vaterpola. A ni golf mi baš ne leži.'

U njegovo tenisko umijeće uvjerili smo se nedavno na Šalati, na kojoj je bio poseban gost Marina Čilića u humanitarnom projektu prikupljanja pomoći za izgradnju sportskih terena Osnovne škole u Tordincima.

'Moram reći kako je Marin Čilić napravio veliku stvar organizacijom tog humanitarnog projekta, a ja sam bio počašćen pozivom i nisam to želio propustiti. Svi mi sportaši složili smo se kako bismo voljeli da taj humanitarni projekt postane tradicija. Održavam redovite kontakte s igračima iz svoje generacije, poput Mladena Petrića, Jurice Vranješa i drugih.'

Nakon igračke karijere posvetio se menadžerskom poslu

Malo ljudi zna kako se Ivan Klasnić, nakon što više nije mogao igrati nogomet, posvetio menadžerskom poslu. Polako ulazi u taj posao, a u razgovoru nam je otkrio kako tu i tamo udjeli koji savjet svojim bivšim suigračima.

'Istina, polako ulazim u te menadžerske vode. Zadnje dvije godine bavim se time i pratim sve, od mladih igrača do seniora. U kontaktu sam i s klubovima. A od naših aktivnih igrača najčešće se čujem s Ivanom Rakitićem.'

No tu je malo zastao. Naravno, bio je svjestan kako je načeo temu koja zanima sve u Hrvatskoj, a to je mogući Rakitićev transfer iz Barcelone.

'Iskreno, mislim da ni Ivan ne zna kako će to završiti. Ja sam mu samo dao savjet da svakako pokuša osigurati nastavak sezone u Barceloni jer je on predobar igrač da bi ga netko mogao zamijeniti. Toliko toga im je dao i pružio, pa tko god da došao, on bi trebao imati prednost. Ali ako ga već žele maknuti, onda sam mu preporučio da se vrati u Sevillu, u klub u kojem je sjajno igrao te uz koji je vezan i zbog supruge.'

U opuštenom razgovoru jedna tema se također nametnula sama od sebe, a to je prošlogodišnji uspjeh Hrvatske na Svjetskom prvenstvu u Rusiji. Te dane Ivan Klasnić nikada neće zaboraviti i samo on zna kako ih je proživljavao...

'Kao i kod svih, tako i kod mene, to je prvenstvo probudilo posebne emocije, veliku sreću. Čak bih rekao da nam se vratilo ono što smo mi propustili na Euru 2008. I još da je sudac imao bolji dan u moskovskom finalu, možda bismo i postali svjetski prvaci. Makar, bez obzira, na svemu tome dečkima samo treba skinuti kapu i čestitati na veličanstvenom uspjehu. Uživao sam gledajući svaku utakmicu Hrvatske.'