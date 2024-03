Iskusni španjolski napadač ne vjeruje 'vatrenima': Nadam se prolazu Španjolske i Italije

"Bilo je ugovornih poteškoća s talijanskim klubovima, ali razgovor sa Simeoneom je sve promijenio," kazao je.

Otkrio je i kako ima jednu veliku želju, a to je nastup na Olimpijskim igrama u Parizu.

"Za mene je ovo posljednja prilika sudjelovati na OI i bio bi jako sretan kada bi to uspio. Međutim, konačna odluka je na klubu. Ovisi i o tome kako će proći ova sezone, ako dođemo do finala Lige prvaka, onda je tu i Europsko prvenstvo, a ako uračunamo i OI, to će trajati dugo i riskiramo da to platimo sljedeće godine," poručio je Morata koji je ove sezone u 40 nastupa za Atletico Madrid zabio 20 golova.