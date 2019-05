Iker Casillas kao klinac izbio ocu milijun eura iz džepa pa ispisao povijest Španjolske i Reala

Od dana u kojem je Iker Casillas, jedan od najboljih golmana koje je Španjolska imala, naprasno napustio Real Madrid, s kojim je osvojio sve što se može, mnogi su ga analitičari slali u igračku mirovinu, ali on za to nije želio ni čuti. Odlučio je potpisati za trofejni portugalski klub Porto, u kojem je ubrzo postao – nezamjenjiv. No kada je nedavno u 38. godini života pretrpio srčani udar na jutarnjem treningu, zbog čega je zadržan u bolnici, postalo je jasno da je službena objava odlaska u igračku mirovinu samo stvar formalnosti

Vijest da je 37-godišnji španjolski golman Iker Casillas početkom svibnja ove godine pretrpio srčani udar na jutarnjem treningu Porta nevjerojatnom brzinom proširila se medijima i društvenim mrežama. Odmah nakon incidenta na treningu njegov menadžer Carlo Cutropia potvrdio je 'da mu je pozlilo te je osjetio snažnu bol u prsima' i 'kako u tom trenutku nije bio svjestan da je riječ o srčanom udaru'. No iako je odmah objavljeno kako je bivši golman Real Madrida i reprezentacije Španjolske stabilno, ipak je poprilično odjeknula izjava poznatog kardiologa Juana Antonija Corbalana da je ovo vjerojatno njegov kraj. Poznati kardiolog: Njegova je karijera završena! 'Iker se neće više moći baviti profesionalnim sportom nakon što je doživio infarkt miokarda. Moći će voditi normalan život, ali njegova je karijera završena', kazao je Corbalan. Naravno da te riječi poznatog kardiologa ne znače to da je Iker Casillas već u igračkoj mirovini, ali puno primjera iz svijeta sporta govori da se sa srcem ne treba igrati. 'Želim zahvaliti svima koji su mi poslali podršku. Ne znam što nosi budućnost, ali najvažnije je to da sada mogu stajati ispred vas i razgovarati s vama. Hvala vam što se me dočekali, vidimo se uskoro', rekao je Iker nakon što je napustio bolnicu u pratnji supruge Sare Carbonero.

No rečenica 'ne znam što nosi budućnost', ako se čita između redaka, zapravo je poruka da će nakon ovog incidenta sa srcem dobro razmisliti o tome hoće li još profesionalno igrati nogomet. Njegova briljantna karijera tako je naglo prekinuta, ali srećom je sve završilo dobro. Kako god se okrene, Iker Casillas ostavio je jako dubok trag u španjolskom nogometu kao jedan od ključnih ljudi koji ih je vodio prema tituli prvaka svijeta na Svjetskom prvenstvu u Južnoafričkoj Republici 2010. i s pravom ga mnogi još uvijek smatraju jednim od najboljih golmana svih vremena. Vijest da je Casillas doživio infarkt pokrenula je pravu lavinu poruka podrške, a među njima posebna je ona koju mu je poslao Real Madrid, njegov bivši klub koji je sa suzama u očima napustio u ljeto 2015. godine. 'Iker Casillas učio nas je kroz svoju karijeru kako savladati najteže izazove. Naučio nas je da odustajanje nije opcija i nebrojeno puta pokazao da je jedini put do pobjede ostati snažan bez obzira na težinu izazova. Real Madrid želi da se njegov legendarni kapetan oporavi što prije i šalje mu svu hrabrost svijeta', piše u priopćenju.

Iker zaboravio uplatiti očev milijunski dobitni listić Iker Casillas rođen je 20. svibnja 1981. u gradiću Móstolesu udaljenom 20-ak kilometara od Madrida i od malih nogu sanjao je da će odjenuti dres Real Madrida. Niti jedan drugi klub nije ga zanimao i sve je podredio tome. Naravno, bez podrške obitelji i odricanja njegov put bio bi poprilično otežan pa je tako najveću podršku imao u ocu Joséu Luisu Casillasu, koji je cijeli život radio kao učitelj, te majci Maríe del Carmen Fernández González, koja je radila kao frizerka, a kada nije radila, uglavnom se brinula o kućanstvu. Odrastajući u skromnoj i radišnoj obitelji, Iker je od malih nogu shvatio kako je jedini put do uspjeha naporan rad i odricanje. Pomalo nevjerojatno zvuči anegdota iz dana u kojima je tek krenuo u osnovnu školu i kada mu je otac dao novac za listić koji je trebao uplatiti. No zaigrani dječak potpuno je zaboravio na listić na kojem je njegov otac, koji je bio poznat kao sportski fanatik, točno predvidio svih 15 rezultata. Kako je potvrdio i sam Iker, koji je tijekom karijere zaradio velik novac, tada je njegova obitelj ostala bez 1,2 milijuna eura. Nema sumnje da je te večeri maleni Iker, koji je potrošio očev novac na nešto drugo - jako teško zaspao, ali je isto tako čvrsto odlučio uspjeti u sportu kako bi razveselio svoju obitelj. 'Jednom prilikom, kad sam imao sedam ili osam godina, ne sjećam se točno, otac me poslao da mu uplatim listić u sportskoj kladionici. Odigrao je 15 parova. Svi su bili točni', ispričao je Casillas novinaru Independenta Gerryju McDermottu. Na pitanje kako je njegov otac reagirao kad je saznao da mu nije uplatio listić i da je ostao bez milijunskog dobitka Iker je sa smiješkom rekao: 'Eto, događa se. Ispada kako sam ocu izbio velik novac iz džepa, ali nakon tog dana više nikada o tome nije govorio. No znam da bi nam toliko novca u ono vrijeme jako dobro došlo', priznao je Iker. Kroz mlađe dobne kategorije La Fábrice (mlađi uzrasti Reala) ubrzo je dokazao da se radi o rijetko viđenom talentu pa je tako već kao 16-godišnji junior priključen prvoj momčadi. Da je zvijezda rođena, bilo je jasno u sezoni 1999./00., kada je, kao zamjena za Nijemca Bodu Illgnera, zaigrao u utakmici grupne faze Lige prvaka protiv grčkog Olympiakosa, čime je s 18 godina i 177 dana postao najmlađi igrač u povijesti ovog natjecanja (18 godina kasnije taj rekord oborio je Srbin Mile Svilar iz Benfice, op.a.). Krajem iste sezone 1999./00., svega četiri dana nakon što je proslavio 19. rođendan, postao je i najmlađi golman koji je nastupio u finalu Lige prvaka. Ta utakmica ostat će mu u posebnom sjećanju jer je Real slavio 3:0 u finalu protiv Valencije. No ubrzo ga zbog manjka iskustva i nekoliko lošijih utakmica trener odlučuje prebaciti na klupu, a 'jedinica' je postao deset godina stariji César Sánchez. Zvijezda je rođena u finalu Lige prvaka 2002. A cijeli svijet je za Ikera Casillasa čuo u finalu Lige prvaka 2002., kada je ušao u igru kao zamjena za ozlijeđenog Sáncheza. I ostalo je povijest. U toj finalnoj utakmici u dobi od svega 21 godine s nekoliko briljantnih obrana sačuvao je Realovo vodstvo protiv Bayera iz Leverkusena te je bio ključan čovjek u pobjedi 2:1, koja je njegovu klubu osigurala titulu prvaka Europe. Bolji početak dominacije na golu Reala nije mogao poželjeti! Iste godine, nakon odličnih obrana protiv Irske na Svjetskom prvenstvu 2002. u Južnoj Koreji i Japanu, kada je preko noći postao nacionalni junak, bilo je jasno da će 'jedinica' dugo biti njegova. Očekivano, čelnici Real Madrida ubrzo su ga vezali za klub višegodišnjim ugovorom te su odredili i astronomsku odštetu od 130 milijuna eura kako bi se osigurali od mogućeg otimanja bogatih europskih klubova za njega. Tijekom karijere kao član prve momčadi Casillas je doslovno osvojio sve što se može: pet puta bio je prvak Španjolske, tri puta bio je prvak Europe, a osvojio je tri španjolska kupa i četiri španjolska superkupa. Također je zanimljivo spomenuti kako je već kao 27-godišnjak oborio rekord legendarnog Paca Buya po broju nastupa u španjolskom prvenstvu. Odlazak iz Real Madrida nakon 25 godina sa suzama u očima Ukupno je u Real Madridu proveo, uključujući mlađe uzraste, čak 25 godina i kada je odlazio bilo je jasno da još dugo 'kraljevski klub' neće imati takvog golmana. U ljeto 2015. godine, kada je potpisao dvogodišnji ugovor za Porto, mnogi navijači Reala ostali su u šoku zbog takvog raspleta, a kao glavni razlog iz krugova bliskih Ikaru navodi se razilaženje s predsjednikom Florentinom Pérezom. 'Nadam se da će me navijači Reala pamtiti kao dobru osobu, a ne po tome jesam li bio dobar ili loš golman', rekao je na rubu suza Iker Casillas na oproštaju od voljenog kluba, dodavši: 'Kao što znate, više nisam igrač Real Madrida. Prelazim u Porto, s kojim sam potpisao dvogodišnji ugovor. Ovo je vrlo težak dan za mene. Real mi je dao sve u životu. Sjećam se kada sam još kao devetogodišnji klinac odjenuo dres Reala, bilo je to ispunjenje sna. Želim zahvaliti svim navijačima, trenerima, svima koji su bili uz mene. Pogotovo navijačima, uvijek ću biti s vama i vikati 'Hala Madrid'. I znajte, ovo nije zbogom, ovo je samo doviđenja. Ponovno ćemo se susresti.'

Kada je španjolska reprezentacija u pitanju, jasno je kako je Iker Casillas bio jedan od tvorca njenog uspjeha na putu do svjetskog vrha. U dresu Furije debitirao je u utakmici protiv Švedske kada je imao svega 19 godina i 14 dana, a iste godine na Euru 2000. bio je prva zamjena za Santiaga Canizaresa. No već tada bilo je jasno kako je samo pitanje vremena kada će se dočepati 'jedinice' na dug niz godina. Da je riječ o sjajnoj generaciji španjolskih nogometaša, potvrdilo je osvajanje titule prvaka Europe 2008., koju će Casillas zauvijek pamtiti jer je pokal pobjednika podigao kao kapetan reprezentacije (Raúl nije pozvan, op.a.), a posebno će mu u sjećanju ostati finalna utakmica protiv Njemačke, u kojoj je sačuvao gol za pobjedu 1:0. Dvije godine kasnije, u srpnju 2010., Casillas je predvodio Španjolsku do titule prvaka svijeta, a junak nacije postao je kada je u finalu Svjetskog prvenstva protiv Nizozemske obranio dva zicera Arjenu Robbenu. Koliko je bio dominantan, govori i podatak kako je na SP-u proglašen najboljim golmanom turnira. Iz tih dana datira i izjava legendarnog talijanskog golmana Gianluigija Buffona na pitanje o igri Španjolske, koja je dominirala tih godina. 'Španjolska gotovo nikad ne prima golove, a glavni razlog za to jest Casillas', kazao je Buffon. Ukupno je u dresu Španjolske skupio 167 nastupa, što je u tom trenutku bio najveći broj nastupa za nacionalnu momčad na svijetu, a kada je bio na vrhuncu karijere, dobio je nadimak San Iker (Sveti Iker). Dodajmo još kako ga je u međuvremenu na vječnoj ljestvici reprezentativaca s najvećim brojem nastupa prestiglo nekoliko nogometaša, ali je zato još uvijek na prvom mjestu među Španjolcima. Velika prijetnja mu je bivši suigrač iz Reala Sergio Ramos, dosad sa 163 nastupa…

U braku sa španjolskom novinarkom Sarom Carbonero Kada je privatni život u pitanju, Iker Casillas postao je priča dana u showbizz emisijama 2009. godine, kada je objavljeno kako je u vezi s poznatom španjolskom novinarkom Sarom Carbonero. Da je zaljubljen do ušiju i da ga ne zanima mišljenje javnosti, Iker je pokazao cijelom svijetu poslije finala Svjetskog prvenstva 2010. - nakon što je kao kapetan podigao trofej pobjednika na kraju kratkog intervjua za televiziju Telecinco pri javljanju uživo poljubio je Saru ispred kamera. Četiri godine kasnije, u siječnju 2014., dobili su prvog sina Martina, a dvije godine poslije na svijet je stigao i drugi sin Lucas. Također je zanimljivo spomenuti kako su se, nakon što su saznali da Sara čeka drugo dijete, odlučili vjenčati.

'Srećom, sve je ostalo samo na strahu. Hvala vam puno na svim porukama punim ljubavi i brige. Danas mi je dobra prijateljica rekla da život ponekad ima čudne načine da nas podsjeti da slavimo svaki trenutak', napisala je Sara uz priloženu fotografiju na kojoj se nalazi uz supruga koji je nekoliko dana morao provesti u bolničkom krevetu kako bi se dobili dodatni nalazi nakon infarkta.