I Fifa je objavila tri igrača od kojih se bira najbolji; hoće li Modrića naslijediti najbrži stoper današnjice?

Kao što se i očekivalo krovna nogometna organizacija FIFA objavila je kako su u završnoj konkurenciji za nagradu naziva THE BEST FIFA tri nogometaša koji su nedavno osvanuli i na popisu Uefe

Relativno nova nagrada naziva THE BEST FIFA, koju je krovna nogometna organizacija pokrenula prije tri godine kao sljedbenika stare nagrade FIFA Igrač godine, stigla je do završne faze.

Prvi pobjednik ove nagrade prve dvije godine bio je Portugalac Cristiano Ronaldo, a prošle godine uzeo ju je hrvatski kapetan Luka Modrić. Zanimljivo je kako je prošle godine, nakon rapsodije s Hrvatskom na Svjetskom prvenstvu, Modrić pobijedio ispred bivšeg suigrača iz Real Madrida ispred Cristiana Ronalda i zvijezde Liverpoola Mohameda Salaha.