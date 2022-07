Hrvatskim rukometašima osmjehnula se sreća; bolju skupinu na SP-u ne bi posložio ni izbornik Hrvoje Horvat

U Katowicama je obavljen ždrijeb za Svjetsko prvenstvo u rukometu koje će se održati u Poljskoj i Švedskoj od 12. – 29. siječnja 2023. godine.

Hrvatska rukometna reprezentacija saznala je suparnike u skupini na Svjetskom prvenstvu 2023. godine kojem će zajednički domaćini biti Švedska i Poljska.

Hrvatska je smještena u skupinu G, a suparnici će joj biti Sjedinjene Američke Države te dvije afričke reprezentacije, prvak i trećeplasirana momčad s tamošnjeg prvenstva koje će se održati tijekom srpnja.

Na Svjetskom prvenstvu u siječnju iduće godine nastupaju 32 reprezentacije koje su podijeljene u osam skupina, a skupina u kojoj se nalazi Hrvatska u drugom krugu se križa s grupom H gdje će igrati Danska, Belgija, Bahrein i afrička reprezentacija koja će zauzeti četvrto mjesto na kontinentalnom prvenstvu.

Svjetsko prvenstvo se održava od 11. do 29. siječnja iduće godine.

'Ždrijeb je zanimljiv. Željeli smo izbjeći europske reprezentacije iz trećeg i četvrtog pota, odnosno šešira, a podsjećam tamo su bile Mađarska, Srbija, Slovenija i Nizozemska i to smo uspjeli. Prvak Afrike i trećeplasirani s tog kontinenta svakako zaslužuju maksimalnu pozornost. Teoretski se može dogoditi da to budu Egipat i Tunis, a to je onda sasvim druga priča, i ždrijeb više ne izgleda tako jednostavan. Ali, vidjet ćemo što će se dogoditi. Ono što je dobro u svemu tome je da ih već sada možemo početi skautirati i analizirati jer tim reprezentacijama, prvenstvo počinje za desetak dana. Želio bih samo da budemo kompletni i da nam se ne ponovi situacija poput one na Europskom prvenstvu u Mađarskoj s koronom. Ne sumnjam da će Hrvatska biti prava. Dobar je ždrijeb i u nastavku. Ja sam optimist i vjerujem da ćemo biti pravi na tom prvenstvu', rekao je Hrvoje Horvat, izbornik naše reprezentacije nakon ždrijeba.

IHF SP 2023: RASPORED U SKUPINAMA

SKUPINA A: Španjolska, Crna Gora, Čile, Iran

SKUPINA B: Francuska, Poljska, S. Arabija, Slovenija

SKUPINA C: Švedska, Brazil, Afrika 2, Urugvaj

SKUPINA D: Island, Portugal, Mađarska, J. Koreja

SKUPINA E: Njemačka, Katar, Srbija, Afrika 5

SKUPINA F: Norveška, Sj. Makedonija, Argentina, Nizozemska

SKUPINA G: Afrika 1, Hrvatska, Afrika 3, SAD

SKUPINA H: Danska, Belgija, Bahrein, Afrika 4