Hrvatski vaterpolisti oglasili se nakon dramatičnog poraza protiv Crne Gore; prilika za popravni slijedi već danas, a zna se i tko je protivnik

Hrvatski vaterpolisti propustili su prvu priliku za plasman na OI u Tokiju, izgubivši na peterce od Crne Gore, pa će za vizu za OI u nedjelju u 14 sati morati pobijediti Rusiju

'Nažalost nismo uspjeli iz prvog pokušaja, međutim sutra imamo još jednu priliku izvaditi vizu za Tokio. Danas smo igrali jako dobro, međutim zaista nismo imali sreće. Nakon obranjena tri šuta s igračem manje oni su nakon odbijanaca ipak uspjeli ugurati loptu u našu mrežu. To je na ovakvim utakmicama strašno puno. Imali smo i vodstvo, no nažalost ovo su jako iscrpljujuće utakmice te nismo uspjeli povećati vodstvo. Niti kod peteraca sreća nikako nije okrenula na našu stranu. Sutra imamo još jednu priliku. U ovom trenutku još ne znamo suparnike, je li to Rusija ili Grčka, no nama je to potpuno svejedno. Mi imamo samo jedan zadatak, tko god bio u bazenu s nama, izvaditi svoju vizu za Olimpijske igre", rekao je Mile Smodlaka, pomoćni trener reprezentacije, dok vratar Marko Bijač također žali zbog poraza:

'Nažalost nismo uspjeli u prvoj prilici osigurati Olimpijske igre. Borili smo se od početka do kraja i nemamo što jedan drugome za zamjeriti. Mogli smo uzdignute glave napustiti bazen danas. Oni su jednostavno bili sretniji i spretniji. Čestitam im na plasmanu. A nama ostaje sutrašnja utakmica, vjerujem da ukoliko odigramo jednako skoncentrirano kao i danas, da ćemo izboriti svoju vizu za Tokio.'