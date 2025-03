Hrvatska U-17 reprezentacija nakon 10 godina 'suše' izborila plasman na SP

U utakmici protiv Italije Hrvatska lovi treći uzastopni plasman na Euro, uoči dvoboja u Karlovcu obje momčadi imaju stopostotni učinak nakon dviju odigranih utakmica u skupini i bodovno su izjednačene na ljestvici, a plasman će ostvariti pobjednik skupine. Pritom, hrvatska reprezentacija je u povoljnijem položaju zahvaljujući boljoj gol-razlici pa joj je za plasman na Euro dovoljan i bod.

Uzgred, to je prvi plasman na Svjetsko prvenstvo U-17 reprezentacije poslije deset godina. Naime, posljednji put to je pošlo za rukom generaciji koju je vodio Dario Bašić, a koja je ostvarila nastup na Svjetskom prvenstvu u Čileu 2015. godine i dogurala do četvrtfinala u kojem je minimalno poražena od Malija (0:1). U toj su momčadi igrali bivši i sadašnji A reprezentativci Sosa, Brekalo, Moro, Majer, Ivanušec, Erlić.