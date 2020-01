Hrvatska svoje nastupe na Europskom prvenstvu u rukometu počinje protiv Crne Gore

Hrvatska je na Euro stigla bez velikih očekivanja i najava o napadu na medalju što je bio slučaj i na zadnjih par velikih smotri, no sigurno da je to nekakav cilj kojem svi teže. Uoči prvenstva bilo je dosta problema s kadrom, a reprezentacija je u pripremnim utakmicama pokazala dosta slabosti. No večeras je sigurni favorit. Apsolutni imperativ Hrvatske je prenijeti dva boda u drugi krug, bez toga će teško vidjeti polufinale, a za to će trebati puno više nego u pripremama. Osim Crne gore Hrvatska će u skupini A igrati s Bjelorusijom i Srbijom